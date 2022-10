গুৱাহাটী,১৪ অক্টোবৰ: গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে শুক্ৰবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হয়(Sudakshina Sharma and Neel Pawan Baruah in ICU) । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়(Lurinjyoti Gogoi at GMCH) ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে অমৃত খাটনীয়াৰ আৰু প্ৰিন্স ফাইজুল হকসহ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই ৷ উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা আৰু বিশিষ্ট শিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছিল(Neel Pawan Baruah in GMCH) । কিন্তু গুৱাহাটীত আবাহন থিয়েটাৰ চাবলৈ সময় পোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ খবৰ লবলৈ সময় এতিয়াও সময় পোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে, ২১ ছেপ্তেম্বৰত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ৷ কেইবাদিনো ধৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী । স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত ২১ তাৰিখে নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত ৷ তেতিয়াৰে পৰা ICU তে চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে শিল্পীগৰাকী(Neel Pawan Baruah admitted in GMCH) । বৰ্তমান তেঁওৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু সুস্থিৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলাই থকা হৈছে চিত্ৰ শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ চিকিৎসা ।

ইফালে যোৱা ২৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যশস্বী কণ্ঠশিল্পী সুদক্ষিণা শৰ্মা(Sudakshina Sharma admitted in GMCH) । ৭ অক্টোবৰত সুচাৰুৰূপে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছিল সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ । উল্লেখ্য যে, স্নানাগাৰত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল শিল্পীগৰাকী । পোনতে অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ ঠিক হৈ যাব বুলি চিকিৎসকে ভৰসা দিছিল যদিও পাছত অস্ত্ৰোপচাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বৰ্তমান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীকো ICU তে চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান তেঁওৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে ।

