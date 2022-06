গুৱাহাটী, 17 জুন : অপৰিৱৰ্তিত ৰাজধানী চহৰৰ কৃত্ৰিম বান (Artificial flood in Guwahati)। কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত গুৱাহাটী মহানগৰী ৷ বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ লোক জলবন্দী হৈ আছে (Many places in Guwahati have been submerged in flood) । মহানগৰীৰ ৰাজপথ নৈলৈ পৰ্যবসিত হোৱাৰ ফলত গাড়ীৰ সলনি কলৰ ভূঁৰেৰে পথৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ বহুলোকক পাৰ কৰোৱা হৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দলীয় সতীৰ্থসহ কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত মহানগৰীৰ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, সাতগাঁও, ৰুক্মিনীগাঁও, হাতীগাঁও আৰু সিজুবাৰী অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় (Lurinjoyti gogoi visit flood effected areas in guwahati)৷ লগতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ গৈ আক্ৰান্ত ৰাইজৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে চৰকাৰী সাহাৰ্য পাইছে নে নাই তাৰো খবৰ লয় ৷ সভাপতিগৰাকীয়ে চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কয় - "চৰকাৰে নলা নৰ্দমা চাফা কৰা, জাৱৰ জোথৰ নিষ্কাষণ কৰাৰ বহুতো আঁচনি ল'লে যদিও ৰূপায়িত নহ'ল ৷ 20 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগমৰ মন্ত্ৰী হৈ থকা স্বত্বেও মহানগৰীৰ এয়া দুৰৱস্থা ৷ আজিৰ এই অৱস্থাৰ বাবে দায়ী চৰকাৰৰ অব্যৱস্থা ৷ আঁচনিৰ নামত ধনৰ লেনদেন বন্ধ কৰি মহানগৰীৰ উন্নয়ন কৰক ৷ এয়া গুৱাহাটীবাসীক লৈ হেতালি খেলাৰ সময় নহয় ৷"

ইয়াৰোপৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা ৰাইজক খাদ্যতকৈ ফেনাইল, চাবোন, দৰৱ আদিৰ প্ৰয়োজন বেছি ৷ ইফালে ঠায়ে ঠায়ে দুদিনৰ পৰা বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হৈ থকাৰ ফলত ভীষণ সংকটৰ মাজত ৰাইজে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে ৷

অসম জাতীয় পৰিষদে শুকুৰবাৰে বানাক্ৰান্ত কিছু অঞ্চলত ফেনাইল, মমবাতি, খোৱাপানী আদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ এই সংকটত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপনৰ লগতে পৰিস্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷

চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয় যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ৷ এই বৰ্ষৰ পূৰ্বেও ২০১৩ চনত ইয়াতকৈ বেছি বৰষুণ হৈছিল যদিও এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা নাছিল ৷ আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে মূলতঃ চৰকাৰ জগৰীয়া বুলি সভাপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ৷

