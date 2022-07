গুৱাহাটী, ২৪ জুলাই: পুনৰ অসমত ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । নৰ্থ-ইষ্ট পেক্ট LPG ট্ৰেন্সপ’ৰ্টাৰ এছোচিয়েশ্যনে (NEPLTA) আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আহ্বান জনোৱা ধৰ্মঘটৰ বাবেই এই আশংকাই দেখা দিছে । জানিব পৰা মতে আজিৰ পৰা ৰাজ্যত চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা বাহন সমূহ বন্ধ হৈ পৰিব (Cylinder carrying vehicles will be stopped in the state) ।

ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেড চমুকৈ আই অ’ চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় পৰিবহণকাৰী সকলৰ দাবী পূৰণ নকৰাৰ বাবে নৰ্থ-ইষ্ট পেক্ট এল পি জি ট্ৰেন্সপ’ৰ্টাৰ এছোচিয়েশ্যনে এই ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে । গেছ চিলিণ্ডাৰ পৰিবহনৰ বাবে বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত ৭ টা বটলিং প্লান্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব ।

দেওবাৰৰ পৰা ধৰ্মঘটৰ বাবে তিনিচুকীয়া, বঙাইগাঁও, ডিমাপুৰ, শিলচৰ, মিৰ্জা, উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা ৰন্ধন গেছৰ বটলিং ফেক্টৰী সমূহলৈ গেছ পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মিব । ইয়াৰ ফলতে ৰন্ধন গেছৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত গেছ এজেন্সী সমূহ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব । উল্লেখযোগ্য যে আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

