গুৱাহাটী,১ মাৰ্চ: অহা ৪ মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যত নাটনি হ'ব চিলিণ্ডাৰৰ । কিয়নো ৰাজ্যত অহা ৪ মাৰ্চৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰিব(LPG cylinders in Assam to be in crisis from March 4) । নিখিল ভাৰত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটীৰ অন্তৰ্গত অসম পেট্রলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ অধীনত এল পি জি বটলিং প্লাণ্ট আৰু চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা শ্ৰমিকসকলে ৰাজ্যৰ সকলো বটলিং প্লেণ্টত অহা ৪ মাৰ্চৰপৰা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে(Supply of LPG cylinders will stop from March 4) ।

নিখিল ভাৰত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটীৰ অন্তৰ্গত অসম পেট্রলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ অধীনত এল পি জি বটলিং প্লাণ্ট আৰু চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা শ্ৰমিকসকলে ন্যূনতম দৰমহা, ভৱিষ্যনিধি, ই এছ আই আৰু অন্যান্য দাবী আদায়ৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ সকলো বটলিং প্লাণ্টত অহা ৪ মাৰ্চৰপৰা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব(Workers carrying cylinders go on strike) ।

এই ধর্মঘটত গেছ কঢ়িওৱা টেংকাৰ চালক আৰু এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা ট্রাক চালকসকলে যোগদান কৰিব । ৰাজ্যখনৰ উত্তৰ গুৱাহাটী, চৰাপাৰা, শিলচৰৰ জাৰৈটোলা, ঢালিগাঁও, দুলীয়াজান, গোপানাৰী, নুমলীগড় আদিত থকা বটলিং প্লেণ্টৰ উপৰি চিলিণ্ডাৰ যোগান ধর্মঘটৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।

এই সন্দৰ্ভত অসম পেট্ৰ'লিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন দাসে প্ৰকাশ কৰে যে শ্রমিকৰ এই দাবী শ্রম আইনৰ অধীনত স্বীকৃত । দীৰ্ঘদিনৰপৰা তেল কোম্পানী মূলতঃ ভাৰতীয় তেল নিগমক আৰু এল পি জি পৰিবহন ঠিকাদাৰসকলক শ্রমিকৰ ন্যায্য দাবীসমূহ অৱগত কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

তেওঁ কয় যে তেল কোম্পানীয়ে এই শ্রমিসকলক ঠিকাদাৰী শ্রমিক হিচাপত মান্যতা নিদিয়ে । ঠিকাদাৰসকলে পৰিবহন মাচুল কম হোৱাৰ কাৰণে শ্রমিকক ন্যূনতম দৰমহা দিব নোৱাৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই দীর্ঘদিন বঞ্চনা কৰি অহিছে । ইফালে ভাৰতীয় তেল নিগমত শ্রম আইনসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰি কেৱল মুনাফাৰ লোভত ঠিকাদাৰৰ লগত মিলি গেছ পৰিবহন শ্রমিকক শোষণ আৰু বঞ্চনা চলাই থকা বুলি অসম পেট্ৰ'লিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

মাথোঁ ৬/৭ হাজাৰ টকা দৰমহাতে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাম কৰি অহা ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৫ হাজাৰ পেট্ৰ'লিয়াম মজদুৰৰ সমস্যাৰাজি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেল কোম্পানীসমূহে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্রকাশ কৰে ইউনিয়নে । ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়তো নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি মোহ এৰি গেছ চিলিণ্ডাৰ সৰবৰাহ অব্যাহত ৰখা শ্রমিকসকলে সেই সময়তো কোনো ধৰণৰ সা-সুবিধা নাপালে বুলি ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন দাসে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ATM card fraudsters arrested: ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত দুই প্ৰৱঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ