গুৱাহাটী, 10 নৱেম্বৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ চৌহদ (CJM court in Guwahati) অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীত উকীল সন্থা, গুৱাহাটীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আন্দোলনত নামে (Lawyers Association Guwahati on strike)। গুৱাহাটীৰ কাছাৰীস্থিত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত চৌহদ অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীত উকীল সন্থা,গুৱাহাটীয়ে 8 ঘন্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

অধিবক্তাসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, ফেষ্টুনলৈ বিভিন্ন ধ্বনি দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীন কুমাৰ কলিতাই কয়, "তৰুণৰাম ফুকন, ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, গোপীনাথ বৰদলৈ, চাৰ চাদুল্লা আদিৰ দৰে মহান মনিষীসকলৰ সান্নিধ্য পোৱা আৰু ১৫৮৫ চনত স্থাপন হোৱা উকীল সন্থা, গুৱাহাটী সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক ঐতিহাসিক মহান অনুষ্ঠান । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মূখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত চৌহদত অৱস্থিত উকীল সন্থা, গুৱাহাটীৰ আছে এক সুকীয়া মৰ্যদা ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আইন আদালতৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত সন্থাৰ প্ৰায় ৩০০০ অধিবক্তা সদস্যৰ আবেদনক নস্যাৎ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত (Chief Judicial Magistrate Court Kamrup) চৌহদ অস্থায়ীভাৱে চানমাৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰি যোৱা ২০ অক্টোবৰত এখন পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত উকীল সন্থা, গুৱাহাটীয়ে বিৰোধীতা কৰি আজিৰ এই প্রতিবাদী কাৰ্য্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে (CJM Court premises in Guwahati to be relocate)।"

তেওঁ আৰু কয় যে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ লগতে সকলোবোৰ নিম্ন আদালত গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত স্থাপন কৰাৰ বাবে কিছু বছৰ আগতে এক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । এই ক্ষেত্ৰত সন্থাই স্থিতি স্পষ্ট কৰি উচ্চ ন্যায়ালক জনোৱা হৈছিল যে সন্থাৰ প্ৰায় ৩০০০ সদস্য/অধিবক্তাৰ লগতে সন্থাৰ লগত জড়িত দলিল বিক্রেতা, ডি.টি.পি. কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীৰ লগতে তৰণীসকলক উপযুক্তভাৱে সকলো সা-সুবিধা প্ৰদান কৰি পশ্চিম বৰাগাঁৱত সকলোবোৰ নিম্ন আদালত স্থাপন কৰিলে সন্থাৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব। অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ ফলত ন্যায় ব্যৱস্থাত স্থৱিৰতা অহাৰ লগতে অধিবক্তাসকলৰ বৃত্তিগত অধিকাৰত আঘাত হ’ব ।

তেওঁ লগতে কয়, "ন্যায় ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ পৰিব। সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রীৰ লগতে যোৱা ২৫ আগষ্টত আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰত দুখনকৈ আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু কমিটিৰ (Infrastructure committee) অধ্যক্ষক দিয়াৰ পিছতো আজিলৈ বিষয়টোক লৈ সন্থাৰ প্রতিনিধিক আলোচনাৰ বাবে কোনো যোগাযোগ নকৰাটো অতিকৈ দুখৰ বিষয় ।"

চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ লগত আপোচ কৰি সন্থাৰ স্বার্থক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে একপক্ষীয়ভাৱে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰিব বিচৰা সিদ্ধান্তক সন্থাই তীব্রভাৱে বিৰোধীতা কৰিছে আৰু এনে অস্থায়ী স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে উকীল সন্থা, গুৱাহাটীয়ে ভৱিষ্যতে যিকোনো ধৰণৰ গনতান্ত্রিক আন্দোলনৰ পথ বাছি ল’বলৈ বাধ্য হ’ব বুলি তেওঁ সদৰি কৰে।

