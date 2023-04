ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছেৰে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে অসমবাসীক

গুৱাহাটী, ২৬ এপ্রিল: পুনৰ বিষাক্ত ফৰ্মেলিনৰ প্ৰসংগ । ২০১৮ চনত চালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাচত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । এতিয়া পুনৰ ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ প্ৰসংগ চৰ্চালৈ আহিছে । বজাৰত উপলব্ধ চালানী মাছত ফর্মেলিনৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । নগাঁও কলেজৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগে বজাৰত উপলব্ধ চালানী মাছত বিষাক্ত পদাৰ্থৰ উপস্থিতিৰ অধ্যয়নৰ বাবে এলানি পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল (Formalin used in Fish)।

এই পৰীক্ষাত উদ্বেগজনকভাৱে সর্বাধিক ১৫ শতাংশলৈকে ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে । ইয়াকলৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই (Reaction over Formalin used in Fish) । তেওঁ কয় যে, অত্যন্ত ভয়ংকৰ কথা যে চালানী মাছত অত্যাধিক মাত্রাত ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে (Formalin used fish in Assam) ।

ফৰ্মেলিন মৃতদেহ অধিক সময়লৈ সতেজ কৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ বেজী । সেই বেজী মাছত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সতেজ কৰি ৰখাৰ বাবে । কিন্তু ফৰ্মেলিন স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক । তেওঁ কয় যে, অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই এনেদৰে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ অসমলৈ আহিব পাৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০১৮ চনত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলোৱাৰ নামত একপ্ৰকাৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল (KMSS on using of formalin in Fish) ।

বিভিন্ন বজাৰত চাডেন ভিজিট কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছিল । তেওঁ অভিযোগ কৰি কয় যে, জানিব পৰা মতে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই চালনী মাছৰ ছিণ্ডিকেট তথা 'কমিচন'ৰ অংক নিজৰ হাতলৈ অনাৰ স্বাৰ্থত ফৰ্মেলিনৰ নামত নাটক কৰিছিল । মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই কমিচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ পাচত ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ অবাধ প্ৰচলন অব্যাহত থাকিল বুলি তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে, ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম এটা কাৰণ । অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্য বৃদ্ধিৰ মূলতে আছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ । চিকিৎসকৰ মতে বৃক্কৰ বাবেও অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক এই ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ । একমাত্র কমিচনৰ অংকত ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছেৰে অসমবাসীক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে । এইক্ষেত্রত শীঘ্ৰেই উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী জনায় ।

