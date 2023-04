পুনৰ অসমত ১৮ খনকৈ নতুন টোলগেট স্থাপন কৰিব চৰকাৰে

গুৱাহাটী, ৬ এপ্ৰিল : বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাত বিধায়ক অখিল গগৈৰ এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ১৮ খনকৈ নতুন টোলগেট অসমত স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে লিখিত উত্তৰ প্ৰদান কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ এই উত্তৰ পাচতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত আখ্যা দি জাঙুৰ খাই উঠিছে এতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি । সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক কোঙা কৰি পেলোৱাৰ সময়তে অসমৰ টোলগেটসমূহ ভূতৰ ওপৰ দানৱ পৰা দি পৰিছে ৷ টোলগেট বৃদ্ধি কৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে জন বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কাৰই নহয়, ই অসমবাসীৰ ওপৰতো পোনপটীয়া এক আক্ৰমণ চলাইছে’’ ।

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে অসমত স্থাপন কৰা ৯ খন টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বিশেষকৈ কৃষক মুক্তিৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ বাবে চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৰহা আৰু বিজনী টোলগেট দুখন ৷ কিন্তু লকডাউন, কা’ আন্দোলন, অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ সুযোগ লৈ চৰকাৰে পুনৰ খুলি দিলে উক্ত টোলগেট দুখন ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু ৭খন টোলগেট স্থাপন কৰিলে । এতিয়া সৰ্বমুঠ ৯ খন টোলগেটত ব্যাপক টোলটেক্স বৃদ্ধি কৰি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত কৰৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে (Toll tax increase in Assam) ৷ কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে পুনৰ নতুনকৈ আৰু ১৮ খনকৈ টোলগেট স্থাপন কৰিবলৈ ওলোৱা পৰিকল্পনা কৰিছে (18 MORE TOLLGATES WILL SET UP IN ASSAM) ৷ যাক আমি কেতিয়াও বাস্তৱায়িত হ’বলৈ নিদিওঁ’’ (KMSS reacts on 27 new toll gates in Assam) ।

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই আৰু কয়, ‘‘একেটা পথতে ইখন পিচত সিখনকৈ টোলগেটৰ জৰিয়তে যান-বাহনৰ পৰা ব্যাপক কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে চৰকাৰে ৷ ফলত কেৱল ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰকাৰী লোকসকলেই যে প্ৰভাৱিত হ’ব এনে নহয় ৷ প্ৰতিখন মালবাহী, যাত্ৰীবাহী বাহনৰ পৰা যেতিয়া বৰ্ধিত হাৰত টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰিব, তেতিয়া ব্যৱসায়ীসকলে বস্তুৰ মূল্যও বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব ৷ যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা সাধাৰণ প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণৰ ওপৰত পৰিব । ফলত মূল্যবৃদ্ধি দুগুণে বৃদ্ধি হ’ব’’ ।

অসমত টোলগেটৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত অসমৰ জনসাধাৰণ কোঙা হৈ পৰিব ৷ সেয়ে অসমৰ সকলো স্তৰৰ জনসাধাৰণক নতুন টোলগেট স্থাপন আৰু টোলকৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ৷

