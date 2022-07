গুৱাহাটী,২৭ জুলাই: গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়চোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন বিষয়ৰ কৰ্মশালা(Summer workshops held in different parts of Assam) । সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীতো আয়োজন কৰা হৈছে এক বিশেষ কৰ্মশালা । কাৰ্বি ভাষা তথা গীত-মাত নৱপ্ৰজন্মক চিনাকী কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কাৰ্বি দেহাল, ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় কৰ্মশালাখনিৰ ।

নাৰেঙ্গী ঔঘুলিত যোৱা ৭ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হৈ আছে কাৰ্বি ভাষা তথা গীত-মাতক লৈ এই গ্ৰীষ্মকালীণ কৰ্মশালা(Karbi Folk Culture Workshop held in Narangi । উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে সময়ত সোঁতত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱা নিজৰ কাৰ্বি ভাষাটো শিকি-বুজি তাক যাতে শুদ্ধ কৈ কোৱাৰ অভ্যাস কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে উদ্যোক্তা সকলে ।

Karbi Folk Workshop: নাৰেঙ্গীত কাৰ্বি ভাষাৰ চৰ্চা তথা কাৰ্বি গীত-মাতৰ কৰ্মশালা

কাৰ্বি দেহাল, ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সভাপতি সৰ্বেশ্বৰ বে আৰু সম্পাদক ৰাজু ক্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে গুৱাহাটীৰ মহানগৰী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীটোৰ স্ব-ভাষা আৰু গীত-নৃত্যসমুহ ক্ৰমাৎ হেৰাই যাব ধৰিছে ৷ সেয়ে নৱ প্ৰজন্মই যাতে নিজৰ মাতৃভাষাৰ লগতে কাৰ্বি গীত-নৃত্য সমুহ সঠিক ৰূপত ধৰি ৰাখিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

