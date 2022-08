গুৱাহাটী, ২৪ আগষ্ট : ৰাজ্যৰ বহু উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হোৱা এসময়ৰ অবিভক্ত কামৰূপ জিলা তথা বৰ্তমানৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাছাৰীঘাটৰ পাৰৰ ঠিকনা অতীত হ'ল (Kacharighat Kamrup Metro DC office shifted) । সময়ৰ খোজত বিলীন হৈ পৰিল কাছাৰীত যোৱা ৬৮টা বছৰে ৰাইজৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই অহা বহু স্মৃতি বিজড়িত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ।

ৰূপনগৰত নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে হেঙেৰাবাৰীলৈ অস্থায়ীভাৱে কার্যালয়টো স্থানান্তৰিত (Kamrup Metro DC office shifted to Hengerabari) হোৱাৰ পাছতে কাছাৰীৰ পুৰণি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলো আচবাব, নথি-পত্ৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । উল্লেখ্য, কাছাৰীঘাটৰ ওচৰে-পাজৰে থকা নদীমুখ ক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন কাম-কাজ হাতত লৈছে (works to beautification of guwahati) ।

তাৰ অন্তিম পদক্ষেপ হিচাপে মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুৰণি কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ভৱনটো ভাঙি পেলোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে (CM Himanta Biswa demolished Kamrup DC office) । ইয়াৰ পিছতে দৈনিক হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱা ঐতিহ্যমণ্ডিত কার্যালয়টো এতিয়া মাথোঁ নিথৰ হৈ পৰি ৰৈছে ।

এতিয়াৰে পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নতুন ঠিকনা ৰূপনগৰ হ'ব (new Kamrup Metro DC office at Rupnagar) যদিও নিৰ্মাণকার্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱা বাবে হেঙেৰাবাৰী খাদী হাটত অস্থায়ীভাৱে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাম-কাজ অব্যাহত থাকিব । উল্লেখ্য যে কালৰ বুকুত অতীত হৈ পৰা কাছাৰীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভৱনটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ১৯৫৪ৰ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল (former CM Bishnuram Medhi) আৰু একেজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১৯৫৬ৰ ১২ জুনত মুকলি কৰিছিল (beautification of Brahmaputra river bank) ।

সেই দিন ধৰি আজিলৈকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ৰাইজৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থকা কার্যালয়টোৱে নির্মাণ হোৱা দিনৰে পৰা বৰ্তমানলৈ ৪২ জন উপায়ুক্তৰ বৰ্ণিল ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ আছে। সেই দিন ধৰি ২০০৩ চনলৈ কামৰূপ জিলাত ৩১ জনে আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা গঠন হোৱাৰ পাছত ১১ জন আই এ এছ আৰু এ চি এছ বিষয়াই কাছাৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ উপায়ুক্তৰ আসন শুৱনি কৰিছে ।

উল্লেখ্য, বিগত বৰ্ষৰ ১৫ নৱেম্বৰত উপায়ুক্তৰূপে দায়িত্ব গ্রহণ কৰা পল্লৱ গোপাল ঝায়ে কাছাৰীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ শেষৰজন উপায়ুক্ত আৰু সম্প্ৰতি তেওঁ হেঙেৰাবাৰীস্থিত অস্থায়ী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

