গুৱাহাটী, 25 জুলাই: পুনৰ আৰম্ভ হ'ব APSC কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক যুঁজ (APSC scam in Assam) ৷ APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে Fight against injustice of APSC ৰ প্ৰশাসক মানস প্ৰতিম বৰুৱাই (Judicial battle will resume against APSC scam) ৷

তেঁও সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ ৷ এইখন অসম চৰকাৰে বঢ়োৱা কমিটী নাছিল, তথাপিও আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ ৷ অচিৰেই আমি পৰ্যাক্ৰমে এই বিষয়ত আইনী যুঁজ চলাম ৷ যোৱা 20 মে'ৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে তেওঁলোকে কিবা কাম কৰিলেনে কোনোবাই কিবা গম পায়নে ? আজিলৈকে এখন ৰাজহুৱা জাননী প্ৰকাশ নকৰিলে ৷ সমগ্ৰ বিষয়টোক তেওঁলোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা যেন হে লগা হৈছে ৷ আজাদী কি মহোৎসৱ যিমানেই নহওক কিয় কৰবাত নহয় কৰবাত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ৷ চৰকাৰৰ যথোপযুক্ত সদিচ্ছাৰ অভাৱ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত ৷"

লগতে তেওঁ কয় যে, বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ এদিন পূৰ্বেই বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা কেইবাজনো ACS বিষয়াক নাটকীয়ভাৱে পদোন্নতি দিলে চৰকাৰে । প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পাছতো প্ৰতিবেদনত নাম থকা ১১ গৰাকী APS বিষয়াকক ১৮ জুনত Time Scale ৰে পুৰস্কৃত কৰিলে । প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ ১০০ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানেও বক্ৰপথে চাকৰি লোৱা ৩৪ বিষয়াই বুকু ফিন্দাই চাকৰি কৰি আছে । নতুন চৰকাৰৰ ডেৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত যথেষ্ঠ তথ্য উদঘাটন হোৱাৰ পাছতো APSC ৰ তদন্তক লৈ কোনো স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিঙ পানেচৰে প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ বাবে তদন্ত আধাতেই স্তব্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মানস প্ৰতিম বৰুৱাই । তেওঁ কয় যে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ তদন্তকো সন্মান নিদিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । APSC চাকৰি কেলেংকাৰীয়ে নহয় ই মাটি কেলেংকাৰী আৰু যৌন কেলেংকাৰী বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি বৰুৱাই অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ বিৰুদ্ধ আইনী যুঁজ দিয়া হ'ব বুলি সকিয়নী দিয়ে ৷

