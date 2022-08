গুৱাহাটী,২৮ আগষ্ট : সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা (JP Nadda arrived Guwahati on Monday) । বিজেপিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰ্যালয় মুকলিৰ ((JP Nadda will inaugurate BJP North east office) লগতে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰে মিলিত হ'ব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী (BJP national president meeting with BJP workers) । দলীয় সূত্রই জনোৱা মতে, সোমবাৰে বিয়লি ৪ বজাত জে পি নাড্ডা গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব (JP Nadda arrived LGB airport Monday) ।

বিমানবন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ পাছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰলৈ যাব (JP Nadda will inaugurate Padma Bhawan) । উজান বজাৰত বিয়লি ৪.৩০ বজাত নাড্ডাই বিজেপিৰ উত্তৰ-পূবৰ কাৰ্যালয় 'পদ্ম ভৱন'ৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । শুভাৰম্ভণী অনুষ্ঠানত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব । তদুপৰি উপস্থিত থাকিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৮ গৰাকী জিলা সভাপতিকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্ব (JP Nadda meet with 4 CM of North East) ।

পদ্ম ভৱনৰ শুভাৰম্ভৰ লগত সংগতি ৰাখি বিয়লি ৫ বজাত গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত আই টি চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা এখন কাৰ্যকৰ্তা সভা সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নাড্ডাই (JP Nadda meeting at Machkhowa IT Centre) ।

উল্লেখ্য, ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেওবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda arrived in Tripura) । নাড্ডা আজি পুৱা আগৰতলাৰ এমবিবি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় (National President of BJP JP Nadda) ।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহা, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা (Tripura Chief Minister Dr Manik Saha), ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ, প্ৰতিমা ভৌমিক (সাংসদ, পশ্চিম ত্ৰিপুৰা), ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী বিনোদ সোনকাৰ, ৰেবাতী ত্ৰিপুৰা (সাংসদ, পূব ত্ৰিপুৰা), ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা (অসম আৰু ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক)ই ফুলৰ তোড়াৰে আদৰণি জনায় (BJP leaders welcome JP Nadda) । উল্লেখ্য, নাড্ডাই সোমবাৰে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council) খুমুলৱঙত এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব । তাৰ পূৰ্বে আজি ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হয় ।

আনহাতে, বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে নাড্ডাৰ সৈতে বিমানবন্দৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনে (Mann Ki Baat of Prime Minister) । বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যোৱাৰ পথত বিজেপি কৰ্মীসকলে তেওঁক স্বাগতম জনাবলৈ ছয়টা স্থানত সমবেত হয় (JP Nadda two days Tripura visit)।

