গুৱাহাটী, 1 মাৰ্চ : ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক সু-খবৰ । ৰাজ্যত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইছৰোয়ে এক শক্তিশালী নেটৱৰ্ক ৰাডাৰ স্থাপনৰ জো-যা চলাইছে অসমত । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম বাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা হ’ব ‘‘নেটৱৰ্ক ফৰ স্পেছ অবজেক্ট ট্ৰেকিং এণ্ড এনালাইচিচ’’ চমুকৈ NETRA নামেৰে এক প্ৰকল্প (ISRO to set up country's first networking centre) ।

চন্দ্ৰপুৰত ইছৰ'য়ে স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰথমটো নেটৱৰ্কিং চেণ্টাৰ

জানিব পৰা মতে, ইছৰ’ৰ বিজ্ঞানীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭ টা স্থান পৰিদৰ্শন এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে (NETRA project by the govt of India) ৷ ইয়াৰে ভিতৰত মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ মৃত তাপ বিদ্যুত প্ৰকল্পস্থলীত প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ বাবে উপযুক্ত স্থান হ’ব বুলি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে আগবঢ়োইছে নিজৰ মতামত ৷ ইয়াৰ পিছতেই সোমবাৰে উক্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্য বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Keshab Mahanta Inspected proposed site for ISRO's Project )।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত স্থান পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ কামত নিয়োজিত হৈ থকা বিষয়া তথা অভিযন্তাসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীক এই প্ৰকল্পটোৰ সুদূৰ প্ৰসাৰি প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সম্ভৱ হ’লে অতি শীঘ্ৰে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম-কাজ আগবাঢ়িব বুলি উল্লেখ কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, বিশ্বৰ উন্নত দেশসমূহত এনে শক্তিশালী নেটৱৰ্কিং চেণ্টাৰ আছে যদিও ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানলৈ তেনে চেণ্টাৰ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই । প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ’লে দেশে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ।

