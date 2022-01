গুৱাহাটী,২ জানুৱাৰী : এশ-দুশ নহয় ৰাজ্যৰ ১,৮৫৪ খন জলসিঞ্চন আঁচনিয়েই বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে (Irrigation schemes in Assam are non-functional)। জানিব পৰা মতে ৰাজ্যত নতুন চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত জলসিঞ্চনৰ কোনো এখন বিকল আঁচনি কার্যক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে বিভাগে পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা নাই । নতুন চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত কেৱল জলসিঞ্চনৰ কার্যালয়সমূহৰহে পুনৰ গঠন প্রক্রিয়া চলি আছে (Restructuring of irrigation offices is underway)।

বিধানসভাৰ সমষ্টি ভিত্তিত জলসিঞ্চনৰ এটাকৈ কার্যালয় স্থাপন কৰা প্রক্রিয়া চলি আছে । বিপৰীতে কোনো সমষ্টিত যদি এটাতকৈ অধিক জলসিঞ্চনৰ কার্যালয় আছে, তেন্তে তেনে কার্যালয় আন সমষ্টিলৈ উঠাই নিয়াৰ প্রক্রিয়া চলি আছে । কার্যালয় পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিভাগটোৰ কর্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো স্থানৰ সালসলনি কৰা প্রক্রিয়া চলিছে । এনে কাৰণত নতুন চৰকাৰখনৰ বিগত কালছোৱাত বিকল আঁচনিসমূহ প্রাণ পাই নুঠিল ।

ৰাজ্যখনত মুখ্য ৩,৮৮৪ খন জলসিঞ্চলৰ আঁচনি আছে আৰু ইয়াৰে ১,৮৫৪ খন আঁচনিয়ে আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈ আছে । জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দৰে জলসিঞ্চন বিভাগেও খৰালি কালত তৎপৰতাৰে আঁচনিৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে । কিন্তু এইবাৰ কার্যালয়সমূহৰ স্থান সালসলনি কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূর্বে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহৰ মেৰামতিয়েই নহ'ল ।

জনা মতে আঁচনিৰ মেৰামতিৰ বাবে পুঁজিৰ অভাৱেও বাধাগ্রস্ত কৰিছে (Recession in irrigation department of Assam)। কাৰণ চৰকাৰে যোৱা বাজেটত বিভাগটোৰ আঁচনিৰ ৰূপায়ণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে পর্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুঁজি ধার্য নকৰিলে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগ চলি আছে । বিকল হৈ থকা আঁচনিসমূহ মেৰামতি কৰি কার্যক্ষম কৰা হ'বনে নাই, সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া বিভাগৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাই ।

এনে প্রেক্ষাপটত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰে জলসিঞ্চনৰ নতুন আঁচনি নির্মাণ কৰা বা বিকল আঁচনি মেৰামতি কৰা কাৰ্য অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । বিভাগীয় সূত্রই সদৰি কৰা অনুসৰি প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনাৰ বাহিৰে জলসিঞ্চনৰ আন আঁচনিৰ নামত পুঁজি আৱন্টন হোৱা নাই । যাৰ বাবে মেৰামতিৰ অভাৱত ইখনৰ পাছত সিখনকৈ আঁচনি বন্ধ হৈ পৰিছে ।

সূত্ৰটোৰ মতে এ আই বি পি আঁচনিৰ (AIBP scheme) অধীনত ৰাজ্যখনত অধিক জলসিঞ্চন আঁচনি আছে । কিন্তু এই এ আই বি পি আঁচনিসমূহৰ বাবে পুঁজিৰ আৱণ্টন দিয়া বন্ধ কৰাত ভৱিষ্যতলৈ এইসমূহ আঁচনিৰ মেৰামতি সম্পূর্ণ বন্ধ হৈ পৰিব ।

