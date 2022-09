গুৱাহাটী,২৫ ছেপ্টেম্বৰ: বিদ্যুতৰ অত্যাধিক বিলক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া(Abnormal power tariff hike) । ৰাজ্যত শেহতীয়া দুটা মাহত অস্বাভাৱিক হাৰত গ্ৰাহকৰ মাহিলি বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ এই পর্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই (Reason for increase in tariffs is not clear) । বিষয়টো সন্দৰ্ভত APDCL য়ে কোনো সুদুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইফালে ৰাজ্যৰ ৯৬ টা বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলত বিগত আগষ্ট মাহত অবিশ্বাস্যভাৱে বিদ্যুতৰ ইউনিট বৃদ্ধি পাইছে ।

একাংশ বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলত মাত্ৰ এটা মাহৰ ব্যৱধানত ২ৰ পৰা ৮ লাখ পর্যন্ত ইউনিট বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য APDCLৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ পত্ৰতেই প্ৰকাশ পাইছে (APDCL electricity bill hike reason) । কিন্তু এনেদৰে অস্বাভাৱিক হাৰত বিদ্যুতৰ ইউনিট বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ বিজুলী ভৱনৰ শীর্ষ বিষয়াসকলে এতিয়াও ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই (APDCL per unit electricity rate) ।

APDCLৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ নিৰ্দেশত মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে ৰাজ্যৰ ৯৬ টা বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডল পৰিদৰ্শন কৰি ইউনিট বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাইছে (Investigations regarding the increase in tariffs) ।

এই সন্দৰ্ভত ২৬ ছেপ্টেম্বৰত বিষয়াসকলে পৰিচালন সঞ্চালকৰ ওচৰত দাখিল কৰিব প্রতিবেদন (Fault of APDCL smart meter) । বিদ্যুতৰ ইউনিট বৃদ্ধি পোৱা এই ৯৬ টা বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডল হৈছে-হোজাই,চামগুৰি, লংকা, কঠীয়াতলী, গৌৰীপুৰ, কোকৰাঝাৰ, দামৰা, সৰুপথাৰ, চপাখোৱা, গোলাঘাট-১, গোলাঘাট-২, মঙলদৈ, খাৰুপেটীয়া, বৰডুবি, নাহৰকটীয়া, টিংখাং, গৌৰীসাগৰ, শিৱসাগৰ-২, হাইলাকান্দি, বদৰপুৰ,পাথাৰকান্দি, লালা, কৰিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, বিজনী, লক্ষীপুৰ, মানকাচৰ, নগাঁও-২, গড়ভাঙা, ৰহা, নগাঁও-১, নগাঁও-৩, টিহু, গোসাইগাঁও, ফকিৰাগ্ৰাম, বঙাইগাঁও-২, বাসুগাঁও, সাপটগ্রাম ।

সমান্তৰালভাৱে নিলামবজাৰ, সোণাই, উদাৰবন্দ, দুর্লভচেড়া, ডিব্ৰুগড়-২, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ, ডিব্ৰুগড়-১, ডিব্ৰুগড়-৩, যোৰহাট-১, বোকাখাত, যোৰহাট-৩, তিতাবৰ, দেৰগাঁও, মাইবং, হামৰেণ, মাহুৰ, উমৰাংচু, নাওবৈচা, বিহপুৰীয়া, ঢকুৱাখনা, ধেমাজি, গোগামুখ, চিলাপথাৰ, ঘিলামৰা, জোনাই, বকো, হাজো, নাৰেংগী, কালাপাহাৰ, আমিনগাঁও, উলুবাৰী, বশিষ্ঠ, আজাৰা, ফটাশিল, পল্টনবজাৰ, দিছপুৰ কেপিটেল, চানমাৰি, জুৰোড, ফাঁচীবজাৰ, শুৱালকুছি, উজানবজাৰ, তিনিচুকীয়া-১, তিনিচুকীয়া-২, তিনিচুকীয়া-৩, নামৰূপ, ধিং, লাহৰীঘাট, মৰিগাঁও, তেজপুৰ-১, তেজপুৰ-২, গহপুৰ, ঢেকীয়াজুলি-২, বৰপেটাৰোড, পাঠশালা, বৰপেটা আৰু সৰভোগ ।

উল্লেখ্য যে, ২০ ছেপ্টেম্বৰত APDCLৰ পৰিচালন সঞ্চালকে উল্লিখিত সংমণ্ডলকেইটাত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিলত ইউনিটৰ বৃহৎ তাৰতম্য হোৱাৰ কাৰণ চিনাক্ত কৰাৰ বাবে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । এই নির্দেশত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে, ১৯ জুলাইত পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে মাচুল নিৰূপণৰ বাবে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল । যি নির্দেশ APDCLৰ বিষয়াসকলে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ নকৰিলে ।

এই নির্দেশ অনুসৰণ কৰিলে শেহতীয়াকৈ মাচুলক লৈ সৃষ্টি হোৱা কেৰোণ সংঘটিত নহ'লহেঁতেন বুলিও তেওঁ নির্দেশটোত উল্লেখ কৰিছে । কিন্তু প্রশ্ন হয় যে APDCLৰ পৰিচালণ সঞ্চালকে দিয়া নির্দেশেই যদি বিভাগটোৰ বিষয়াসকলে অনুসৰণ নকৰে, তেনেহ'লে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে । পৰিচালন সঞ্চালকৰ নিৰ্দেশ অনুসৰণ নকৰা বিষয়টোৱে APDCLৰ ভিতৰচ'ৰাত প্রশাসনিক অনুশাসনহীনতাৰ ছবিখনে প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি উপভোক্তাসকলে সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

