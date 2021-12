গুৱাহাটী, 8 ডিচেম্বৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বৰ্দ্ধিত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে কেতবোৰ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়(Office of the Deputy Commissioner Kamrup)ৰ সভাকক্ষত বুধবাৰে মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা আৰু জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতি(District Road Safety Committee Kamrup)ৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া-বৰ্গৰ উপৰি লোক নিৰ্মাণ (পথ), বন, আবকাৰী, আৰক্ষীকে আদি কৰি সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত থকা সভাখনত জিলাখনৰ বেছিকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থান যেনে, যোৰাবাটৰ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সন্মুখভাগ, সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখভাগ আৰু দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱল স্থান যেনে, খানাপাৰাৰ উৰনীয়া সেতুঁ আৰু বেলতলা সংযোগী পথ আদি স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰি অহা দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰত ট্ৰেফিক বেৰিকেড, স্পীড ব্ৰেকাৰ আদি স্থাপন কৰিবলৈ উপায়ুক্তই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ(National Highway Authority)ক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানসমূহলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ অনুসন্ধান আৰু সেই অনুসৰি দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্দেশ দিয়ে (Order to investigate the cause of road accident in Kamrup) ৷

আনহাতে, দুচকীয়া বাহনৰ হেলমেট নিপিন্ধা চালক-আৰোহীৰ ওপৰত বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কামৰূপ জিলা পথ পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে উপায়ুক্তই । আনহাতে জিলা উপায়ুক্তই সভাত যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষী আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগক অত্যাধিক স্পীড তথা বোজা কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

গনেশগুৰি, বশিষ্ঠ চাৰিআলি আদি অঞ্চলত অত্যাধিক যানজঁট হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্দিষ্ট ষ্টপেজৰ বাহিৰে বেলেগ স্থানত চিটি বাছ ৰখালে সেই চালকৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও জিলা পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

সভাত জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতাৰ্থে ভাড়াৰ নিৰিখৰ তালিকা জিলা প্ৰশাসনক জনোৱাৰ লগতে অভিযোগৰ বাবে ফোন নম্বৰ দিবলৈ জিলা পৰিবহণ বিভাগক আহ্বান জনায় ৷ ইয়াৰ লগতে জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকক চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত ট্ৰমা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা, প্ৰতিখন টোল গেটত থকা ট্ৰমা চেণ্টাৰৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত উপযুক্ত প্ৰচাৰ, স্বাস্থ্য সেৱা ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় ৷

আগন্তুক নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত যাতে পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কোনো লোক মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা নহয়, তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ সকলোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ উপৰিও বনভোজ খাবলৈ যোৱা বাহনৰ চালকে যাতে মদ্যপান নকৰে, সেই দিশটোও বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখিবলৈ জিলা পথ পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৷

বুধবাৰে অনুষ্ঠিত সভাতে মহানগৰীৰ জু-ৰোড আৰু মাডাৰ টেৰেছা পথত বন্ধ হৈ থকা চিটি বাছৰ সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

