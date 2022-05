গুৱাহাটী,১২ মে' : ডিজিটেল অসমৰ সপোন দেখা অসম চৰকাৰে সততে শৈক্ষিক ক্ষেত্রৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয় । কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্রৰ ছবিখন কিছু পৃথক । লক্ষণীয় বিষয় যে, ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাত্র ৪.৩২ শতাংশতহে ইণ্টাৰনেট সংযােগ সম্ভৱ হৈ উঠিছে (Internet is available in very few schools in Assam)।

অসমৰ ৪.৩২ শতাংশ স্কুলতহে উপলব্ধ ইণ্টাৰনেট

ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰৰ তুলনাত অসম বহু যােজন পিচ পৰি আছে । চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ২০ শতাংশ হােৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ অৱস্থান মাত্র ৪.৩২ শতাংশই ৰাজ্যখনৰ শােচনীয় স্বৰূপটো উদঙাই দিছে (4.32 percent of schools have internet in Assam) । ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অগ্রণী ৰাজ্য আৰু কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ সৈতে অসমক তুলনা কৰিবই নােৱাৰি ।

কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ত এশ শতাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযােগ থকাৰ দৰে লাক্ষাদ্বীপত ৯৩,৩৩ শতাংশ, দিল্লীত ৮৮.১৮ শতাংশ আৰু কেৰালাত ৮৭.১৬ শতাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সেৱা নিশ্চিত কৰা হৈছে (Indian schools Internet facility) । চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই কৰুণ ছবিখনৰ পৰা শীঘ্ৰেই পৰিত্ৰাণ পােৱাৰ কোনাে সম্ভাৱনাও পৰিলক্ষিত হােৱা নাই ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলসহ ২০ খন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ হাৰ ২০ শতাংশ কম । ২০১৯-২০ চনৰ ইউনিফাইড ডিষ্ট্রিক্ট ইনফর্মেচন ছিষ্টেম ফৰ এডুকেচন (ইউডাইছ)ৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ ভালেকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ দৰে অত্যন্ত দৰকাৰী সেৱাৰ পৰাই উপেক্ষিত হৈ আছে ।

তথ্য অনুসৰি দহ শতাংশৰাে কম ইণ্টাৰনেট সংযােগ থকা ৰাজ্যসমূহ হৈছে (Internet is available in very few schools in India)অন্ধ্রপ্রদেশ (৯.১০%), অৰুণাচল প্রদেশ (৩.৪৪%), অসম (৪.৩২%), বিহাৰ (২.০৯%), ছত্তীশগড় (৩.৩৫%), গােৱা (৮.৪৬%), জম্মু আৰু কাশ্মীৰ (৫.১৮%), কর্ণাটক (৭.৭৫%), লাডাখ (১.৮৬%), মধ্যপ্রদেশ (৩.৮১%), মণিপুৰ (২.৩৬%), মেঘালয় (১.২৭%), মিজোৰাম (২.৩৫%), নাগালেণ্ড (৩.০৩%), ওড়িশা (২.৭২%), তেলেংগানা (৮.০৩%), ত্ৰিপুৰা (১.৬১%), উত্তৰ প্ৰদেশ (২.৯৪%), উত্তৰাখণ্ড (৬.৪০%) আৰু পশ্চিমবংগ (৯.৬৫%)।

এইবােৰ ৰাজ্যত দুর্বল ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ বিপৰীতে কেইখনমান ৰাজ্যৰ অগ্রগতি সন্তোষজনক । তথ্য অনুসৰি কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ত (১০০%), লাক্ষাদ্বীপত (৯৩.৩৩%), দিল্লী (৮৮.১৮%) আৰু কেৰালাত (৮৭.১৬%) চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযোগ উপলব্ধ হৈছে ।

কেন্দ্রীয় চৰকাৰে প্রযুক্তিনির্ভৰ শিক্ষাত অধিক গুৰুত্ব আৰােপ কৰাৰ সময়তে এই তথ্যসমূহে আন এখন ছবিহে দাঙি ধৰিছে । চৰকাৰে অৱশ্যে গ্রামাঞ্চলৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেট সংযােগৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এটা সংস্থাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে । অসমৰ দৃশ্যপট মুঠেও সন্তোষজনক নহয় যদিও উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অৱস্থা কিছু উন্নত বুলিব পাৰি ।

এই পুতৌলগা আন্তঃগাঁথনিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ ৰূপায়ণত (National education policy 2022)অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনে কিমানখিনি অগ্রগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেই কথা সময়েহে ক'ব । ইণ্টাৰনেটৰ সমান্তৰালকৈ শিক্ষক, গ্রন্থাগাৰ, ক্রীড়া চর্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহতো অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাতাৱৰণ অত্যন্ত দুখজনক । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুর্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

