গুৱাহাটী, ১৫ জুলাই : ‘‘চৰকাৰে নুবুজে প্ৰতিবাদৰ ভাষা ৷ বৰ্তমান চৰকাৰে বুজি পাই কবিতা আৰু ষ্টেণ্ডআপ কমেডিৰ ভাষাহে’’ ৷ আলোকচিত্ৰ অংকনেৰে শুকুৰবাৰে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচনৰ সদস্য মৌচিন হাজৰিকাই ৷

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় তথা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য (Price hike in Assam) ৷ ফলত বিপাঙত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাণষাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ আনকি একালত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে মাত মতা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীও নিমাত ৷ এই মন্তব্য ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচনৰ সদস্যৰ (Indian Student Organization protest against price hike in Guwahati)৷

আনহাতে, চিলিণ্ডাৰৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জন আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীলৈ এখনি পত্ৰ, এখন আলোকচিত্ৰ আৰু দুৰ্বল স্মৃতি শক্তিশালী কৰিবলৈ পতঞ্জলি আয়ুৰ্বেদৰ অশ্বগন্ধা টেবলেট, ব্ৰাহ্মী শাকৰ দৰবৰ ৰেপলিকা প্ৰেৰণ কৰিছে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচনে ।

ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচনৰ সদস্য অনন্যা শইকীয়া আৰু মৌচিন হাজৰিকাই কয় যে একালৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক "কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি"ত তুলসীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তেওঁ এখন মধ্যবিত্ত ঘৰ চলাওতে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাই, সেই কথা বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাজপথত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।

পূৰ্বতে ভাৰত চৰকাৰৰ দিনত চিলিণ্ডাৰৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য ৪০০ হওতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক তেওঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি সমগ্ৰ দেশত আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ৷ আনকি তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গৰিহণা দিছিল । কিন্তু ২০১৪ চনত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী গৃহিণী চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিত ত্ৰাহিমধুসূদন দেখিছে ।

বিগত ৮ বছৰে, ১ মে' ২০১৪ পৰা ২০২২ ৰ জুলাইলৈকে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৬৮ % বৃদ্ধি পায় । ২০১৪-২০১৯ চনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৩৪৭ টকা বৃদ্ধি হয় ৷ ইয়াৰ পাচত ২০১৯ চনত দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিত ৭৫৭ টকা আছিল আৰু মাত্ৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত পুনৰ ৩৪৫ টকা বৃদ্ধি হৈ ১১০০ টকা পাৰ হয় ।

অসমত বৰ্তমান ৫৮.৯৩ লাখ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াল আছে ৷ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰন্ধন গেছৰ বিনামূলীয়া সংযোগ লাভ কৰা সকলেও বৰ্তমান বজাৰৰ মূল্যত ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অক্ষম হৈ পৰিছে । এনে অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি দেশৰ সাধাৰণ জনগণৰ পাকঘৰত অচলাৱস্থা সৃষ্টি হৈছে ।

তুলসীৰ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰতি ঘৰ নাৰীৰ চিনাকি স্বৰূপ স্মৃতি বৰ্তমান ৰাজনৈতিক মেৰপাকত অত্যধিক ব্যস্ততাৰ বাবে গৃহিনীসকলৰ সমস্যা বাবে মাত মাতিবলৈ হয়তো সময়ৰ অভাৱ অথবা পুৰণি কৰা পাহৰি পেলাইছে ৷ সেয়ে পতঞ্জলি অশ্বগন্ধা আৰু ব্ৰাহ্মী শাকৰ ৰস খাই স্মৃতি শক্তিশালী কৰি জনতাৰ পক্ষত থাকি স্মৃতি ইৰাণীক পূৰ্বে যেনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল, সেই একেদৰে বৰ্তমানো জনবিৰোধী হিচাপে পৰিগণিত হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজপথলৈ আহিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচনৰ সদস্যই ৷

