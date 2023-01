গুৱাহাটী,১০ জানুৱাৰী: ক্ৰিকেট জ্বৰত আক্ৰান্ত গুৱাহাটী । আজি গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত এদিনীয়া মেচ(India vs Sri Lanka ODI in Guwahati) । ইতিমধ্যেই খেলখনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে । আজি বিয়লি ১:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ বহু প্ৰত্যাশিত খেলখন । গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন হাইভল্টেজ মেচখন চাবলৈ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ ভিৰ ।

পুৱা ১০:৩০ বজাত দৰ্শকৰ বাবে খুলি দিয়া হয় ষ্টেডিয়ামৰ দুৱাৰ । দিনৰ ১২:৪৫ বজাত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ খৈলুৱৈসকল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰে ।খেলখনক লৈ দৰ্শক সকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা । নিজৰ পচন্দৰ খেলুৱৈ সকলক এবাৰ চাবলৈ অনুৰাগীসকলে পুৱাৰে পৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

তিনিমাহ বিৰতিৰ পিছত গুৱাহাটীত পুণৰ আন্তঃজাৰ্তিক ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হয় । শণিবাৰে মাজ নিশাৰে পৰা ক্ৰিকেটৰ তাৰকা সকল গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাত ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ বৃদ্ধি পাইছে । নিশা বিশেষ বিমানেৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত(Gopinath Bordoloi International Airport) উপস্থিত হয় ভাৰত আৰু শ্ৰী লংকাৰ ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকল(Cricket team players in Guwahati) । সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দুয়োটা দলে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন কৰে ।

আনহাতে সোমবাৰে দুয়োটা দলৰ অধিনায়কে পৃথকে পৃথকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে (India and Sri lanka team in Assam)। উল্লেখ্য যে খেলখন আয়োজনৰ দিশৰ পৰা ACA ৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সফলতাৰে আয়োজন কৰিব পাৰিলে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ দিশে হ'বলগীয়া এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ মেচ আয়োজনৰ অন্যতম দাবীদাৰ হৈ উঠিব ACA । তিনিমাহ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা T20 মেচত লাইটৰ লগতে সৰ্প বিভ্ৰাটে লজ্জানত কৰিছিল ACA ক (India Vs Sri Lanka one day) ।

সেয়ে এইবাৰ কোনো খুঁত নৰখাকৈ সাজু হৈছে ACA এইবাৰ সষ্টম হৈ পৰিছে । মেচখন অনুষ্ঠিত কৰাত কতো সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই অসম ক্ৰিকেট এচোছিয়েচনে । উল্লেখ্য যে তিনি মাহৰ বিৰতিৰ পিছত গুৱাহাটীত পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এখন আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচ (One day international match)। সেয়ে সময় বাগৰাৰ লগে লগে মেচখনক লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

