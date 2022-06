গুৱাহাটী,১৭ জুন: গুৱাহাটীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই শুক্ৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অহা ২১ জুনলৈ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনত মুষলধাৰ বৰষুণ অব্য়াহত থাকিব (Torrential rain in northeast till June 21)। ইপিনে,অহা ১৮ জুনলৈকে অসম আৰু মেঘালয়ত প্ৰৱল বৰষুণ হ'ব । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিম্ন বায়ুমণ্ডলত বংগোপ সাগৰৰ পৰা বলি থকা শক্তিশালী দক্ষিণ-পশ্চিম বতাহৰ প্ৰভাৱতে মুষলধাৰ বৰষুণৰ কৱলত পৰিছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । সেইবাবে অহা ১৮ জুনলৈকে অসম আৰু মেঘালয়ত 'Red Alert' ঘোষণা কৰা হৈছে ।

২১ জুনলৈ মুষলধাৰ বৰষুণ উত্তৰ-পূবত

ইপিনে,বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য় মতে, ৰাজ্য়ত অহা ৪ দিনলৈ মুষলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব (Heavy rain will continue in Assam for four days)। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, নলবাৰী, বৰপেটা, দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাচৰ আৰু তামুলপুৰকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কাইলৈ বন্ধ ৰখাৰ নির্দেশ দিছে সংশ্লিষ্ট জিলা প্রশাসনে (Order to close educational institutions)।

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই প্ৰকাশ কৰা তথ্য় অনুসৰি যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত ৭ ছেঃ মিঃ বা ততোধিক বৰষুণ হৈছে । এই তথ্য় মতে, গোসাঁইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ উভয়তে ৩২ ছেঃ মিঃ, ৩২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ক্ৰ'ছিং ২৭ ছেঃ মিঃ, ধেমাজিত ২৫ ছেঃ মিঃ, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ক্ৰ'ছিং ২৪ ছেঃ মিঃ, বিজনী আৰু পাণবাৰীত ২৪ ছেঃ মিটাৰ বৰষুণ হৈছে ।

তদুপৰি গোৱালপাৰা আৰু নলবাৰীত ২৩ ছেঃ মিঃ, বৰপেটাত ১৯ ছেঃ মিঃ, বাক্সাত ১৭ ছেঃ মিঃ, বিলাসীপাৰাত ১৬ ছেঃ মিঃ, হাফলঙত ১৫ ছেঃ মিঃ, টংলা , ওদালগুৰি আৰু মাজবাটত ১৪ ছেঃ মিটাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে । আনহাতে, মঙলদৈ, পুঠিমাৰী আৰু কৰিমগঞ্জত ৮ ছেঃমিঃ, ধুবুৰী আৰু তেজপুত বৰষুণ হৈছে ৭ ছেঃ মিঃ আৰু গুৱাহাটী ২৩.৬ ছেঃ মিঃ।

আনহাতে, গুৱাহাটীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ তথ্য মতে ,গুৱাহাটীত অহা ২৩ জুনলৈ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব । অহা ১৯ ,২০ আৰু ২১ জুনত প্ৰচণ্ড বৰষুণ নহয় যদিও ২২ আৰু ২৩ জুনত গুৱাহাটীত প্ৰৱল বৰষুণ হ’ব বুলি গুৱাহাটীস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই সম্ভৱনা ব্যক্ত কৰিছে ।

