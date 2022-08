গুৱাহাটী, ৯ আগষ্ট : গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱত চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান (IT raids in Guwahati)। ব্যৱসায়ী জে পি আগৰৱালাৰ বাসভৱনত পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগে তালাচী চলায় (Income tax raid against JP Agarwal)। ৰাজস্থান লাইম উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী জে পি আগৰৱালা ।

ৰাজস্থান লাইম উদ্যোগৰ মাৰ্বল, টাইলছৰ লগতে আছে গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় । মহানগৰীৰ ছয়মাইল, খ্ৰীষ্টানবস্তি, বেতকুছিত আছে ৰাজস্থান লাইম উদ্যোগৰ শ্ব'ৰূম । প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বেও তেওঁৰ খ্ৰীষ্টানবস্তিৰ শ্ব'ৰূমত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু জৰিমনা বিহিছিল ।

বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাকি দিয়াৰ অভিযোগত জে পি আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে । জে পি আগৰৱালাক লগত লৈ পুৱা ৭ বজাৰ পৰাই তেওঁৰ বাসগৃত অভিযান চলায় আয়কৰ বিভাগে । অভিযানত বহু নথিপত্ৰ জব্দ কৰা বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।

