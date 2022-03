গুৱাহাটী, ২৭ মাৰ্চ: সোমবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল’ব প্ৰমোদ সাৱন্তে (Pramod Sawant to take oath as Goa CM)। প্ৰমোদ সাৱন্তৰ এই দ্বিতীয় ৰাজ অভিষেকৰ বাবে চলিছে বিশাল আয়োজন । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাও দেওবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীৰ পৰা উৰা মাৰিব গোৱা অভিমুখে (Himanta Biswa Sarma to visit Goa)।

সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হবলগীয়া প্ৰমোদ সাৱন্তৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ডঃ শৰ্মা । উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেশৰ আটাইকেইখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকল উপস্থিত থাকিব । ইয়াৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কাইলৈ প্ৰমোদ সাৱন্তৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কথা (oath taking ceremony of Pramod Sawant)।

দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লব প্ৰমোদ সাৱন্তে ।

স্মৰ্তব্য যে ৪০ জনীয়া গোৱা বিধানসভাৰ ২০ খন আসনেই শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আনহাতে, আজি নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও এই বৈঠক ২৯ মাৰ্চলৈ পিছুওৱা হৈছে । পূৰ্বৰ সূচী অনুসৰি আজিৰ এই বৈঠকত অসম আৰু মেঘালয় দুয়োখন ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া ২৯ মাৰ্চৰ বৈঠকতহে দুয়ো উপস্থিত থাকিব ।

