মানৱীয় কথাৰে বাল্য বিবাহ ৰোধত বাধা দিব নোৱাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী

গুৱাহাটী, ৪ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যত চলি আছে বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান (Assam govt drive against child marriage) । আনহাতে, বাল্য বিবাহক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । লগতে কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma reacted on child marriage) ৷ মু্খ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ’ব । বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে আৰু চলিবই বুলি অভিযানৰ দ্বিতীয়টো দিনটোত হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (no compromise in child marriage CM Assam) ।

উল্লেখ্য, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত দুদিন ধৰি বাল্য বিবাহক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ শনিবাৰে দ্বিতীয়দিনাও ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীৰ নিৰ্ধাৰিত বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ৷ এই লৈ শনিবাৰেও সৰৱ হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam police operation against child marriage) ৷ উল্লেখ্য যে বিগত শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যখনত বাল্য বিবাহ কৰোৱা নাইবা বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত মুঠ ২২২১ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷

আনহাতে, ৮১৩৪ জন হৈছে মুঠ অভিযুক্তৰ সংখ্যা । অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত ৩৫০০ জন গ্ৰেপ্তাৰৰ লক্ষ্য হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ৷ অভিযুক্ত বহুজনে এতিয়া ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বহু থানাৰ সন্মুখত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ আত্মীয়ৰ ভিৰ দেখা গৈছে বিগত দুদিন ধৰি ৷ মানকাচৰত পিতৃ-মাতৃ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আতংকত বাল্য বিবাহ হোৱা মহিলাৰ আত্মহত্যা প্ৰসংগতো সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ কিন্তু এই অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনত মানৱতাৰ প্ৰসংগও সজোৰে উত্থাপিত হৈছে ৷

ইয়াৰ বিপৰীতে গৃহ বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য— “মানৱতাৰ দোহাই দিলেও বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ’ব । বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে আৰু চলিবই ৷ ২০২৬-ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব ৷” আনহাতে, ১৪ বছৰৰ ওপৰৰ বিয়া কৰোৱাসকলে জামিন লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ৷ আনহাতে, ১৪ বছৰৰ তলৰসকলে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ব বুলিও সদৰী কৰে ড৹ শৰ্মাই ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত শৰ্মাই কয় যে অভিযুক্তৰ তালিকাত বহু পিতৃ-মাতৃও আছে ৷ কিন্তু সকলো পিতৃ-মাতৃক পোনপটীয়াভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ’ব ৷ প্ৰথমে জাননী দিয়া হ’ব অভিযুক্ত পিতৃ-মাতৃক ৷

আনহাতে, জিলা উপায়ুক্তসকলে কাজীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যাতে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷ “লাখ লাখ ছোৱালীক বাল্য বিবাহৰ পৰা বচাবলৈ হ’লে এটা প্ৰজন্মই কষ্ট পাবই লাগিব ৷ ইয়াত কোনো সহানুভূতিৰ কথা নাহে ৷ এনে সহানুভূতিমূলক বাতৰিয়ে মোক অলপো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে ৷ দুই-এটা মানৱীয় কথা ওলাব । সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেদৰে সহানুভূতি দেখুৱাব লাগে দেখুৱাব ।” শনিবাৰে নিৰ্বাচনমুখী ত্ৰিপুৰালৈ যাত্ৰা কৰাৰ আগমুহূৰ্তত সাংবাদিকৰ আগত এইদৰেও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

