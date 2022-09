গুৱাহাটী,২৭ ছেপ্টেম্বৰ : ৩০/১০ বিস্ফোৰণৰ (Guwahati serial bomb blasts) অভিযুক্ত ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় বাহাল ৰাখিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে (HC upheld the life sentence of Ranjan Daimari)। মঙলবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানী গ্ৰহণ কৰি এই ৰায় প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । ৩০/১০ৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ গোচৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিম্ন আদালতে প্ৰদান কৰা ৰায়কে বাহাল ৰাখিলে (Gauhati HC order against Ranjan Daimari)।

উল্লেখ্য যে নিম্ন আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে । উক্ত গোচৰটোৰ ১৪ জন দোষীক নিম্ন আদালতে দিছিল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড । ইয়াৰে ৪ জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে আন ১০ জনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ ৰায় বাহাল ৰাখিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

