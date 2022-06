গুৱাহাটী, ১৮ জুন : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেল'পাৰ এছ'চিয়েশ্যন চমুকৈ ‘এৰিডা’ (Helping hand by areida to Guwahati people hit by artificial floods) । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰা লোকসকলৰ মাজত আহাৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এৰিডাই ।

শনিবাৰৰ পৰা এৰিডাই ভ্ৰাম্যমাণ গৰম আহাৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে (Mobile Meals Provides by areida)। এৰিডাই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ অংশ স্বৰূপে গুৱাহাটীৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ (Flood affected people of Guwahati) বাবে শনিবাৰৰ পৰা গৰম আহাৰ বিতৰণৰ ভ্ৰাম্যমাণ শিবিৰ আৰম্ভ কৰিছে । লায়ন্স ক্লাৱৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই শিবিৰৰ বাবে ভ্ৰাম্যমাণ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ বাহন প্ৰদান কৰিছে লায়ন্স ক্লাৱে ।

কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰা গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ কাষত ‘এৰিডা’

এই সন্দৰ্ভত এৰিডাৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই কয় যে, শনিবাৰৰ পৰা বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ মাজত খাদ্য বিতৰণেৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । চাফাই কৰ্মীসকলে বিৰামহীনভাৱে প্ৰায়ে সময়ত আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাকৈ গুৱাহাটীখনক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে নিয়োজিত হৈ থাকে ।

য‍াৰ বাবে শনিবাৰে এই কাৰ্যসূচী চাফাই কৰ্মীসকলৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপ অনাগত দিনবোৰত অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে এৰিডাৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই ৷ লগতে তেওঁ কয় যে, আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত বানপানী অঞ্চলসমূহ এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হ'ব ।

শনিবাৰে বৰ্ষাপাৰকে ধৰি কৃক্ৰিম বানৰ (Artificial flood in Guwahati) কৱলত পৰা কেইবাটাও অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আহাৰ বিতৰণ কৰা হয় । এৰিডাৰ এই কাৰ্যসূচীত পৌৰ নিগমৰ ২৩ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মঞ্জিতা দৈমাৰীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ এৰিডাৰ এই কাৰ্যসূচীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

