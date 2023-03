গুৱাহাটী, ২০ মাৰ্চ : গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে এক বিশেষ সতৰ্কতা বাণী (Weather Warning in Assam) ৷ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা আগন্তুক ২৪ ঘন্টাৰ সময়খিনি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য মতে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত অহা ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঠাই বিশেষে মজলীয়া বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণি অহাৰ সম্ভৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (Heavy rains likely in several Assam districts) ।

অহা ২৩ মাৰ্চলৈ অসমত বতৰ ডাৱৰীয়া তথা ঠাই বিশেষে মজলীয়া বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে (Heavy rainfall expected at various places of Assam) । গুৱাহাটীতো মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অহা ২৫ আৰু ২৬ মাৰ্চত গুৱাহাটীত যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

‌উল্লেখ্য যে, যোৱা কেইদিন ৰাজ্যত ঠাই বিশেষে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা দুদিনত প্ৰচুৰ বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা-বজ্ৰপাত, শিল-বৰষুণ আহিছে । যোৱা ১৫ মাৰ্চতো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ১৪ মাৰ্চতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত শিলাবৃষ্টি হৈছিল ।

কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, পূৰ্বতকৈ অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ ৭৬ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সাধাৰণতে যিমান বৃষ্টিপাত হ’ব লাগে, তাতকৈ প্ৰায় ৭৬ শতাংশ কম বৰষুণ হৈছে । অসমৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ পৰিমাণ ১০০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।

কেৱল অসম বুলিয়েই নহয়, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৫৩ শতাংশ, মণিপুৰত ৯৯ শতাংশ, মেঘালয়ত ৯৯ শতাংশ, মিজোৰামত ১০০ শতাংশ, নাগালেণ্ডত ৯৯ শতাংশ আৰু ত্ৰিপুৰাত ১০০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হৈছে ।

