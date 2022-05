গুৱাহাটী,৮ মে': কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমনসূচীলৈ লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছুমান ৰাজপথত যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে(Traffic has been banned on some highways in Guwahati city) । এই সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যানবাহন শাখাৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্তই দেওবাৰে পাণবজাৰ থকা কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত কয় যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ(Union Home Minister Amit Shah to Assam on May 9) ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে ৯ মে'ৰ পুৱা ৪ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ আৰু ১০ মে', পুৱা ৪ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ অন্তৰ্গত ২৭ নং আৰু ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰি বা ততোধিক চকাযুক্ত বাণিজ্যিক মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

৯ মে'ত বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ মহানগৰীৰ এম. জি. ৰোড, দি জি ৰোড,এ. টি. ৰোড, এম ডি ৰোড, কে এল বি ৰোড, তৈয়বুল্লাহ ৰোড, জি এন বি ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড আৰু জি এচ ৰোডত সকলো ধৰণৰ বানিজ্যিক মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।

আনহাতে ১০ মেত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা বিয়লি ২ বজালৈ বি বৰুৱা ৰোড, বি কে কাকতি ৰোড আৰু জি এন বি ৰোডত সকলো ধৰণৰ মালবাহী বাণিজ্যিক যান বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব । তদুপৰি সেইদিনা পুৱা ৭ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ জি এছ ৰোড আৰু পাঞ্জাবাৰী ৰোডত সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷

