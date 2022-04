গুৱাহাটী,৭ এপ্ৰিল : গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ কাম ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডে যোৱা ছয় বছৰে ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে (GSCL fails to implement Smart City Project)। গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ (জিএছচিএল) পৰিচালনা সঞ্চালক সঘনাই পৰিৱৰ্তন গুৱাহাটী স্মাৰ্ট প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণত বিভাগৰ বিফলতাৰ আঁৰৰ অন্যতম মুখ্য কাৰক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । যাৰ বাবে গুৱাহাটী বৰ্তমান ভাৰতৰ ১০০ খন ৰাউণ্ড-ৱান (round one) স্মাৰ্ট চিটীৰ ভিতৰত ৯৭ তম স্থানত আছে ।

উল্লেখ্য যে ৩০ মাৰ্চত একাদশ বাৰৰ বাবে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ (জিএছচিএল) পৰিচালনা সঞ্চালক সলনি কৰা হৈছে (Frequent changes in managing director of GSCL)। গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেড (জিএছচিএল)ৰ পৰিচালনা সঞ্চালক ঘনশ্যাম দাসক স্থানান্তৰ কৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাক শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ (GSCL) পৰিচালনা সঞ্চালকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ পৰিচালনা সঞ্চালক সঘনাই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট প্ৰকল্পসমূহৰ কেইবাটাও স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ পিছ পৰি আছে ।

সঘনাই নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অভাৱৰ বাবে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্প পিছ পৰি আছে (Guwahati smart city projects lag behind)। আনকি স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ তালিকাত থকা উত্তৰ-পূবৰ আন চহৰ যেনে শ্বিলং আৰু আগৰতলাতকৈও গুৱাহাটী বহুত পিছ পৰি আছে ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে ২০১৬ চনত জি.এছ.চি.এল গঠন কৰা হৈছিল । যোৱা ৬ বছৰত জিএছচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰায় একাদশ বাৰ সলনি হৈছে । প্ৰথমতে আশুতোষ অগ্নিহোত্ৰী (IAS) জিএছচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক আছিল । তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে মানবেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং (IAS), ড০ মাধৈয়ান অংগমথু (IAS), ৰূপক মজুমদাৰ (IAS), সিদ্ধাৰ্থ সিং (IAS), মলয় বৰা (IAS), প্ৰশান্ত ধাণ্ডা (IAS) সুন্দৰ সম্বামূৰ্তি (IAS), ঘনশ্যাম দাস (IAS) আৰু এতিয়া পল্লৱ গোপাল ঝা (IAS)।

তেওঁলোকৰ ভিতৰত, মলয় বৰাৰ কাৰ্যকাল আছিল ১১ মাহৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যকাল আৰু ৰূপক মজুমদাৰে মাত্ৰ ২ মাহৰ বাবে জিএছচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছিল । চৰকাৰে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালকসকলক অতিৰিক্তকৈ নিযুক্তি দি আহিছে । যাৰ বাবে প্ৰকল্পৰ কামত তেওঁলোকে ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।

যোৱা ছয় বছৰত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটীৰ বাবে ১৬ টা প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ উন্নয়ন কৰা, ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম, ২০০ খন বৈদ্যুতিক বাছ, ১০০ খন চিএনজি বাছ, অশ্বক্লান্ত আৰু উমানন্দ নৱীকৰণৰ কাম, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যকৰণৰ কাম, গান্ধী মণ্ডপৰ উন্নয়ন কৰা, ৱাটাৰ এ টি এম স্থাপন কৰা আদি ।

ইয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ উন্নয়ন কৰা, ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমৰ কোনো কামে আৰম্ভ হোৱা নাই । আকৌ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা ৱাটাৰ এ টি এমবোৰ ভালুকৰ সাঙীত পৰিণত হৈছে । আনহাতে ১০০ খন চিএনজি বাছ এতিয়ালৈ গুৱাহাটীত চলাচল কৰা নাই । এনেদৰে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক :১১ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত কবি নীলমণিক সন্মান: প্ৰথমবাৰলৈ অসমত "জ্ঞানপীঠ"ৰ অনুষ্ঠান