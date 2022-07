গুৱাহাটী, ২৪ জুলাই: বোকাৰ নামত কেলেংকাৰী । শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত বোকা আঁতৰোৱাৰ নামত সংঘটিত হৈছে ২০ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী (Mud scam by Guwahati Municipal Corporation) । গুৱাহাটী মহানগৰীক স্বচ্ছ-নিকা, কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে চলা কাম-কাজতে সংঘটিত হৈছে এই কেলেংকাৰী (Guwahati Municipal Corporation Rs 20 crore scam in name of cleaning) ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুষ্টিমেয় কেইগৰাকীমান উচ্চপদস্থ বিষয়াই এক্সকেভেটৰ, ট্ৰাক, ডাম্পাৰেৰে নলাৰ বোকা-পলস আঁতৰোৱাৰ নামত উদৰস্থ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ধন । এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰা হ’ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাই (GMC comissioner Devasish Sharma) ।

বিয়াগোম এই কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজধানী মহানগৰখনতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ নলা-নর্দমাৰ পলস-বোকা আঁতৰোৱা কামৰ পৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অব্যাহতি দি পৌৰ নিগমে বিগত বৰ্ষত নিজাববীয়াকৈ এই কাম আৰম্ভ কৰে ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত বোকা পৰিষ্কৰণৰ নামত ২০ কোটিৰ কেলেংকাৰী

একমাত্ৰ খৰচ কমোৱাৰ বাবেই এই কাম পৌৰ নিগমে আৰম্ভ কৰিছিল যদিও মূৰকত হিতেই বিপৰীত হ’ল । ৰাজধানী মহানগৰখনক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ এই আঁচনি পৌৰ নিগমৰ একাংশ দুর্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বাবেই হৈ পৰিল সোণৰ কণী পৰা হাঁহ ।

বোকা আঁতৰোৱাৰ নামত এই চক্ৰটোৱে মাত্ৰ এটা বছৰতে উদৰস্থ কৰিলে কোটি কোটি টকা । অস্তিত্বহীন ডাম্পাৰ, ট্ৰাক, এক্সকেভেটৰ আদিৰে গুৱাহাটীৰ নলাৰ বোকা আঁতৰোৱাৰ ভুৱা বিল প্ৰস্তুত কৰি এই চক্ৰটোৱে এটা বছৰতে উলিয়াই নিলে কোটি কোটি টকা ।

বিগত ২০২১ত নলাৰ বোকা আঁতৰোৱা কাম চোৱা-চিতাৰ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল আছিফ আহমেদ নামৰ পৌৰনিগমৰ স্বচ্ছতা বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰা এজন উচ্চপদস্থ বিষয়াই । তাৰ পিছতে এই বিষয়াজনৰ নেতৃত্বত বিগত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় নলাৰ পলস-বোকা আঁতৰোৱাৰ কাম ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত বোকা পৰিষ্কৰণৰ নামত ২০ কোটিৰ কেলেংকাৰী

এনেদৰে বিগত সময়ছোৱাত নলাৰ বোকা আঁতৰোৱাৰ নামত পৌৰ নিগমে মোকলাই দিয়ে প্ৰায় ১৮ কোটি টকা । শেহতীয়াকৈ কিছুদিন পূৰ্বে বোকা আঁতৰোৱা কামৰ প্ৰায় ২.২১ কোটি টকাৰ আন এখন বিলৰ ধন মোকলাই দিবলৈ পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তলৈ এইগৰাকী ঘোচখোৰ বিষয়াই নথি-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

এই নথি-পত্ৰ পুনৰীক্ষণ কৰি অন্তিমটো মোহৰ মাৰিছিল পৌৰ নিগমৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া বাবুলাল শৰ্মাই । পিচে নথি-পত্ৰ দেখি পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাৰ (GMC comissioner Devasish Sharma) সন্দেহ ওপজাত লগে লগে তেওঁ ২.২১ কোটি টকাৰ কাম-কাজৰ তদন্ত কৰিবলৈ বিগত সপ্তাহত পৌৰ নিগমৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱর্তীক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে গৰাকী পংকজ চক্ৰৱর্তীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি বিলৰ লগত গাঁথি দিয়া নথি-পত্ৰৰ আঁত ধৰি বোকা-পলস কঢ়িওৱা ট্ৰাক-ডাম্পাৰ-এক্সকেভেটৰ গৰাকীৰ ওচৰ পায় । তেওঁ বাহনৰ গৰাকীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত স্বচ্ছতা বিষয়াগৰাকীৰ নথি-পত্ৰত বিসংগতি ধৰা পেলায় ।

আনহাতে, গুৱাহাটীত পৌৰ নিগমৰ ছটা মণ্ডল আছে । ইয়াৰে যিটো মণ্ডলৰ অধীনৰ নলাৰ বোকা-পলস ট্ৰাক-ডাম্পাৰেৰে কঢ়িওৱা হয়, সেই মণ্ডলৰ ছুপাৰভাইজৰে বাহনৰ নম্বৰ, চালকৰ নাম আদি লকবুকত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে । আনকি একোখন বাহনে কিমান পৰিমাণৰ বোকা কঢ়িয়াইছে, সেয়া ৱে’ ব্ৰীজত ওজন কৰা হয় ৷

সেই অনুসৰি প্ৰতিখন বাহনৰ বিপৰীতে ৱে’ ব্ৰীজৰ মেচিনৰ শ্লিপ থকাটো বাধ্যতামূলক । তদুপৰি পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটীৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ বোকা পেলাবলৈ যোৱা প্ৰতিখন বাহনৰ নম্বৰ, চালকৰ নাম, প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ সময় আদি উক্ত স্থানত কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীয়ে লকবুকত লিপিবদ্ধ কৰে ।

পিচে স্বচ্ছতা বিষয়াগৰাকীয়ে পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষক দাখিল কৰা নথি-পত্ৰত কোনো এটা মণ্ডলৰে ছুপাৰভাইজৰৰ স্বাক্ষৰ নাছিল । আছিল মাত্ৰ কেইবাটাও ভুৱা চহী । ইয়াৰ লগতে তেওঁ দাখিল কৰা নথি-পত্ৰত ৱে’ ব্ৰীজৰ মেচিনৰ শ্লিপো ভুৱা আছিল বুলি তদন্তত ফাদিল হয় ।

একেদৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ লকবুকত লিপিবন্ধ নাছিল নথি-পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ নম্বৰ । কিন্তু আশ্চর্যজনকভাৱে ভুৱা ট্ৰাক-ডাম্পাৰৰ নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি দাখিল কৰা নথি-পত্ৰত ফাঁচীবজাৰ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, লখৰাকে ধৰি ছটা মণ্ডলৰ অভিযন্তাৰ স্বাক্ষৰ আছিল । যি কথা তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে ধৰা পেলায় ৷

ইফালে পংকজ চক্ৰৱর্তীয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন পৌৰ আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাক দাখিল কৰাৰ পিচতে দেৱাশিস শৰ্মাই ২.২১ কোটিটকীয়া বোকা পৰিষ্কৰণ কেলেংকাৰীৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত বিচাৰি চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । লগতে ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া ১৮ কোটি টকাৰ তদন্ত পৌৰ নিগমে কৰিব বুলি দেৱাশিস শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: A Baby Rescue At Ghograpar: ঘগ্ৰাপাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত কণমানি শিশু উদ্ধাৰ