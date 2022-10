গুৱাহাটী,২১ অক্টোবৰ: গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ কেবাখনো জিলা ভয়াবহ বায়ু প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰিছে (Guwahati and several districts affected by air pollution) । স্বয়ং ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে(State Pollution Control Board) স্বীকাৰ কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ লগতে নলবাৰী আৰু নগাঁও চহৰত উদ্বেকজনভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণ । উল্লেখ্য যে শীত পৰাৰ পিছত বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ পিছত এই বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অধিক উদ্বেকজনভাৱে বৃদ্ধি পায় ।

চলিত বছৰত প্ৰকাশ পোৱা Centre for Science and Environment (CSE)ৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । দ্বিতীয় স্থানত আগৰতলা চহৰ আছে । গুৱাহাটীত বছৰি গড় PM2.5 পৰিমাণে উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৯ চনৰ তুলনাত ২০২১ চনত গুৱাহাটীত বছৰি গড় PM2.5 পৰিমাণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ।

শীতৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীত PM2.5 পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২১ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীত সাপ্তাহিক গুৱাহাটীত PM2.5 পৰিমাণ 189 µg/m3 আছিল । বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত যি অতি ভয়াবহ পৰিমাণ । ইফালে আগৰতলা চহৰত ২০২১ চনৰ ১০ জানুৱাৰীত সাপ্তাহিক PM2.5 পৰিমাণ 112 µg/m3 আছিল । গুৱাহাটী আৰু আগৰতলা চহৰৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন চহৰবোৰতো শীতকালৰ সময়ছোৱাত PM2.5 পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী, শ্বিলং, কোহিমাত বায়ু মণ্ডলত NO2 পৰিমাণ জোখাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক ব্যৱস্থা নাই (Air pollution in North-east)। যাৰ বাবে Centre for Science and Environment (CSE) য়ে গুৱাহাটী, শ্বিলং, কোহিমাত বায়ু মণ্ডলত NO2 পৰিমাণ জোখাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সম্মুখীন হৈছে । তাৰ মাজতে কিন্তু Centre for Science and Environment (CSE) গুৱাহাটী, শ্বিলং, কোহিমাৰ বায়ু মণ্ডলত NO2 পৰিমাণ জুখি উদ্বেগজনক তথ্য লাভ কৰিছে ।

গুৱাহাটী বায়ুমণ্ডলত NO2 পৰিমাণ ২০২০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছিল । অৰ্থাৎ শীতকালত গুৱাহাটী বায়ুমণ্ডলত NO2 পৰিমাণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । গুৱাহাটী আৰু আগৰতলাত দৈনিক দিনৰ ১ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজাৰ ভিতৰত NO2 পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । আকৌ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত NO2 পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।

নিশা গুৱাহাটীত NO2 পৰিমাণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পায় বলি এক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । এই সময়ছোৱাত ট্ৰাকৰ চলাচল বেছি হয় । Centre for Science and Environment (CSE)ৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটীত বায়ুৰ মান সূচক অতি নিম্ন(air quality index very poor) । Centre for Science and Environment (CSE) ৰ অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে গুৱাহাটীত বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ পৰিমাণো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

আশ্চৰ্য্যজনক কথা যে বায়ূ প্ৰদুষণে ভয়াবহ ৰূপ লোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । কাগজে কলমে কাম চলাই থকা ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ দীপাৱলীক লৈ দিয়া এক শেহতীয়া নিৰ্দেশনাকলৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । পৰিষদে জিলা উপায়ুক্ত সকললৈ প্ৰেৰণ কৰা শেহতীয়া নিৰ্দেশ তথা জাননী আসোঁৱাহমুক্ত নহয়, বৰং ই বিভ্ৰান্তিৰহে সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ বিষয়ববীয়া ইছফাকুৰ ৰহমানে ।

তেঁও কয় যে বোৰ্ডে শব্দ প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ২০০৫ চনৰ ৰায়ৰ ভিত্তিত দীপাৱলীৰ নিশা ১০ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ফটকা ফুটোৱাত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে। কিন্তু ২০০৫ চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শব্দ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ কেইবাটাও ৰায় প্ৰদান কৰে । বিশেষকৈ অৰ্জুন গোপাল বনাম ভাৰত চৰকাৰ গোচৰত ২০১৮ চনৰ ২৩ অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় বৰ্তমানলৈ প্ৰযোজ্য হৈ আছে ।

উক্ত ৰায়ৰ জৰিয়তে দেশৰ সৰ্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দীপাৱলীৰ নিশা ৮ বজাৰ পৰা ১০ বজালৈ কেৱল দুঘণ্টাৰ বাবেহে সেউজ ফটকা ফুটোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । ২০১৮ চনৰ পৰৱৰ্তী সময়তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সংক্ৰান্তত বিভিন্ন ৰায় তথা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যদিও ৮-১০ বজাৰ সময়সীমা আৰু সেউজ ফটকা সন্দৰ্ভত ২০১৮ৰ অক্টোবৰৰ নিৰ্দেশ বাহাল ৰাখিছে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে দিল্লী, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু প্ৰভৃতি দেশৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যত আতচ-বাজী নিষিদ্ধ অথবা দুঘণ্টাৰ বাবেহে সেউজ ফটকা ফুটোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰি ফটকা, আতচ-বাজীৰ ফুটুৱাৰ সময়সীমা যথেষ্ট শিথিল কৰিছে । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে দায়িত্বজ্ঞানহীন আৰু কৰ্তব্যহীন চৰকাৰী বিভাগলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Basistha Dev Sarma health is deteriorating : বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা অৱস্থা অতি সংকটজন