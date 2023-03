গুৱাহাটী, ১১ মাৰ্চ : গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো বিলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত আৱণ্টন দিয়া বিশাল পৰিমাণৰ ভূমি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিব (Government to acquire land in Silsako Beel)। অসম চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিব শিলসাঁকোত থকা জিঞ্জাৰ হোটেলৰ ভূমিও ।

কেৱল জিঞ্জাৰ হোটেলেই নহয় শিলসাঁকোত পূৰ্বতে চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া বহু অনুষ্ঠান তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমিও অধিগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে (Assam Govt to take over Ginger Hotel)। মহানগৰীৰ শিলসাঁকো বিলৰ বিস্তৰ অঞ্চলত মুঠ ১৭ টা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত আৱণ্টিত হৈ আছে ১৭৯ বিঘা ১৭ লেচা ভূমি । এই সমগ্ৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে ।

অধিগ্ৰহণ হ'ব জিঞ্জাৰ হোটলকে ধৰি ১৭ টা অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় ১৮০ বিঘা ভূমি

চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই ১৭ টা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আছে হোটেল মেনেজমেণ্ট, অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম টেনিছ এচ'ছিয়েচন, কোচ ৰাজংবশী সন্মিলনী, অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট, অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ, অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ বিষয়া আৱাসগৃহ, ক'পাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট, তিতাবৰ ভৱন, মাধ্যমিক শিক্ষক সন্থা, সদৌ অসম মৈত্রী ক'ৰ্ডিনেচনেল পৰিষদ, হাইস্কুল, হেঙেৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজ, নেচনেল ইনষ্টিটিউট টেলিভিচন এণ্ড থিয়েটাৰ, টেপুৰাম টেৰণ হাইস্কুল, টি ডি চেণ্টাৰ আৱাস গৃহ আৰু জীৱ-জন্তুৰ আৱাসগৃহ ।

অধিগ্ৰহণ হ'ব জিঞ্জাৰ হোটলকে ধৰি ১৭ টা অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় ১৮০ বিঘা ভূমি

ইয়াৰ ভিতৰত সাহিত্য সভাৰ নামত সৰ্বাধিক ৫০ বিঘা ভূমি আৱণ্টিত হৈ আছে (Govt to take over land allotted for sahitya sabha)। আনহাতে জিঞ্জাৰ হোটেলৰ নামত আছে ২০ বিঘা ভূমি । ১৭ টা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত আৱণ্টিত ১৭৯.১৭ বিঘা ভূমি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিব ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ শিলসাঁকো বিলত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল (Eviction at Silsako)। এই অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছিল । সাধাৰণ জনতাক উচ্ছেদ কৰি বিলাসী জিঞ্জাৰ হোটেল আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান উচ্ছেদ নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

অধিগ্ৰহণ হ'ব জিঞ্জাৰ হোটলকে ধৰি ১৭ টা অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় ১৮০ বিঘা ভূমি

অৱশ্যে এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলসাঁকোৰ সকলো বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে আৱণ্টিত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছিল (Assam CM reacts over Silsako eviction)। সেইমৰ্মে চৰকাৰে ১৭ টা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত আৱণ্টিত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো বিলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছিল । চাৰিদিন ধৰি চলা উচ্ছেদ অভিযান পৰৱৰ্তী সময়ত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছিল । চাৰিদিনত আৰক্ষী-প্রশাসনে শিলসাঁকোৰ ২৮৭ বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰে যদিও প্রায় ৯০০ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ বাকী আছে বুলি জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছিল ।

অধিগ্ৰহণ হ'ব জিঞ্জাৰ হোটলকে ধৰি ১৭ টা অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় ১৮০ বিঘা ভূমি

উল্লেখ্য যে উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজতে ২ মাৰ্চত শিলসাঁকো বিলৰ ১৯ খন উন্নয়ন সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰাত ১০ দিনলৈ শিলসাঁকোত উচ্ছেদ সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । উন্নয়ন সমিতিসমূহৰে হোৱা আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই শিলসাঁকো বিলৰ প্ৰস্তাৱিত হ্ৰদৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ভূমি আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ পুনঃসংস্থাপনৰ বিষয়টো জৰীপ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কামৰূপ মহানগৰ উন্নয়ন প্রাধিকৰণৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনক ।

লগতে পঢ়ক :DGP G P Singh visited Burachapori: বুঢ়াচাপৰিত পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব গঁড় - জি পি সিং