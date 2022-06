গুৱাহাটী, 10 জুন: ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে । অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুন বৰাই আজি এক বিবৃতিত কয় (TMC President Ripun Bora react on Government school poor result) - "বিগত ছটা বছৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ কৰা বুলি সময়ে সময়ে ঢাক-ঢোল বজাই আহিছে৷ শিক্ষক নিযুক্তি, কম্পিউটাৰ যোগান, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁঠনি উন্নত কৰা বুলি ঢাক-ঢোল বজালেও প্ৰকৃততে সেয়া এক প্ৰহসনহে৷ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা দিয়া হোৱা নাই ৷

কেৱল ইটো কৰিছো, সিটো কৰিছো বুলি ৰৌজাল-বৌজাল কৰিয়েই জাতীয় আবেগৰ সৈতে জড়িত শিক্ষানুষ্ঠানক ধ্বংস কৰিব বিচৰা কাৰ্যক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ ৷ প্ৰকৃততে অসমৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কমাৰশালসমূহৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে ৷ কিয়নো শেহতীয়াকৈ ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভয়াবহ ছবিখন ওলাই পৰিছে ৷ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় ফলাফলৰ বাবে মূলতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখাখন খোল খাইছে ।" বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয় যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ১৯ বছৰ কাল শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিল৷ তাৰোপৰি বিগত এটা বছৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ো আছে৷ তেনেস্থলত বিগত দুটা দশক ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেতৃত্ব লৈ থকা শিক্ষা বিভাগটোক ধ্বংস কৰিলে কোনে ?

এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ’বই বুলি উল্লেখ কৰি বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয়- "যিগৰাকী লোকে শিক্ষা বিভাগক বেছি সময় নেতৃত্ব দিলে সেইগৰাকী লোকেই শিক্ষা বিভাগৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে দায়ী বুলি আমি ক’ব খোজো৷ আমি অসম ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ পশ্চাদগমনৰ দিশটো প্ৰত্যক্ষ কৰি চিন্তা ব্যক্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অমূল্য সম্পদ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনতে চৰকাৰী শিক্ষা বিভাগ ধ্বংস হোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ৷ এইবেলি মেট্ৰিকত অনুত্তীৰ্ণ ১,৭৬,৪৫১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত বেছি শতাংশই চৰকাৰী স্কুলৰ ৷ ৰাজ্যত প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ ৪৫,৮৮৫ খন প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয় আছে ৷ ৪,৩৫২ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৷ এইবেলি মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ ৪,০৫,৮৫২ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত বেছিখিনি চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল ৷

কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এই যে চৰকাৰী স্কুলৰ মাথো ১০গৰাকী শিক্ষাৰ্থীহে শীৰ্ষৰ ১০টা স্থানত আছে ৷ ইমানেই নহয়, বৰ্তমানেও ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্কুলত ৪২,৫১,৫২৪গৰাকী ছাত্ৰ অধ্যয়ন কৰি আছে ৷ নগাঁও জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত ৮গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো ৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত বহিছিল যদিও ফলাফল শূন্য হৈছে ৷ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ মতে, ৰাজ্যৰ মুঠ ১৬৪ খন বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত ফলাফল শূন্য ৷ ১০৪ খন বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ মাথো ১০ শতাংশ ৷

আমি পুনৰ ক’ব খোজো যে এনে নিম্নগামী ফলাফলৰ বাবে দায়ী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী (CM is responsible for poor result of government schools) ৷ স’ততে সভা-সমিতিত শিক্ষক সমাজক অপমান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডক গুৰুত্বসহকাৰে লওঁক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কেৱল চমক দি গুণোৎসৱ পালন কৰিলেই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত নহয়৷ আমি এই তথ্য উল্লেখ কৰি এই কথাকে ক’ব খোজো যে সংবাদমাধ্যমত ঢাক-ঢোল বজোৱাতকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি প্ৰজ্ঞাৰ পীঠস্থান হিচাপে গণ্য কৰক ৷

হৃত গৌৰৱ পুনৰ ওভতাই আনিবলৈ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷ প্ৰয়োজনত অঞ্চলভিত্তিত নাগৰিক সমিতি গঠন কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তদাৰক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক৷ কদৰ্যময় পৰিবেশ নাশ কৰি সুস্থ পৰিবেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰক৷ পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা প্ৰদান কৰক৷ শৈক্ষিক বাতাবৰণ উভতাই আনিবলৈ বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰক৷ চৰকাৰে গুণগত শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়ক ৷ শ্ৰেণীকোঠা, খোৱাপানী, শৌচালয় আদিৰ ব্যৱস্থা কৰক৷"

