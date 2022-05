গুৱাহাটী,২৯ মে' : ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অলপো কৃপণালি নকৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে । প্রতিমাহে কোটি কোটি টকাৰ ঋণ ল'লেও মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ দিনত ৰাজ্যত জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে (GST collection in Assam has increased)। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে বিগত এপ্ৰিল মাহত ৰাজ্যখনত জি এছ টিৰ নামত সংগ্ৰহ হোৱা ধনৰ পৰিমাণ আছিল ১,৩১৩ কোটি টকা । যিটো আছিল মাৰ্চ মাহতকৈ ১৯৮ কোটি টকা অধিক ।

আনহাতে চলিত বৰ্ষৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ১,০০৮ কোটি আৰু মাৰ্চ মাহত ১,১১৫ কোটি টকাৰ জি এছ টি সংগ্ৰহ হৈছিল । অর্থাৎ প্ৰতিমাহেই ৰাজ্যত সংগৃহীত জি এছ টিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ঋণ ল'বলৈ অলপো কৃপণালি কৰা নাই (Assam is still taking loans after GST collection increased)।

প্রতিমাহেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ফলত সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ কোটি টকাৰো অধিক হৈছে । আনকি জুন মাহতো ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি বজাৰৰ পৰা ১২০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব (Assam government will take loan from open market)।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিমাহতেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বেতন দিয়াৰ নামতে প্রায় তিনি হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰে । আনহাতে প্রতিমাহৰ দহ তাৰিখে প্ৰদান কৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আৰু পেঞ্চনৰ ধন (Arunodoi scheme by Assam government)। ইয়াৰ বাবেও প্রতিমাহতে ব্যয় হয় প্রায় ২৬৭.৭৫ কোটি টকা ।

আনহাতে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিভিন্ন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ ফলত প্রতিমাহে কোটি কোটি টকা ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই গৈছে । যাৰ ফলত এতিয়া জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ঋণ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে । ক'বলৈ গ'লে ঋণৰ ধনেৰেহে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পৰ লগতে হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহ চলি আছে । ঋণ লোৱা বন্ধ কৰিলেই যেন বন্ধ হৈ যাব হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহৰ লগতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহো । এনেদৰে ঋণৰ দ্বাৰা চলি আছে ৰাজ্য চৰকাৰ ।

