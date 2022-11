গুৱাহাটী, ৮ নৱেম্বৰ: শেহতীয়াভাবে ৰে'লেৰে অবৈধ সামগ্ৰী সৰবৰাহ বৃদ্ধি পাইছে (Illegal supply in train)। সৰবৰাহকাৰীয়ে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি সোণ, অবৈধ ড্ৰাগছ আদি ৰে'লেৰে সৰবৰাহ কৰি অহিছে । ইয়াৰে কিছুমান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৫০ লাখ টকাৰ সোণ জব্দ

এনে অভিযানৰ মাজতো সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'ল আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি সোণ,অবৈধ ড্ৰাগছ আদি ৰে'লেৰে সৰবৰাহ কৰি অহিছে । ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে এজন সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'ল আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি ডিমাপুৰৰ পৰা ৰে'লেৰে সোণ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা চলায় (Gold seized by RPF)। কিন্তু গুৱাহাটী ৰে'ল আৰক্ষীৰ বিশেষ তৎপৰতাত সৰবৰাহকাৰীজন গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত মঙলবাৰে পুৱা হাতেলোতে ধৰা পৰে (Gold recovered at Guwahati Rail Station)। জব্দ কৰা সোণখিনিৰ ওজন প্ৰায় ৬০০ গ্ৰাম হ'ব বুলি ৰেল আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।

ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জিআৰপিয়ে জব্দ কৰা সোণখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৫০ লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে (Gold seized at Rajdhani Express)। উল্লেখ্য় যে সৰাহবৰাহকাৰীজনে গুৰি কৰি টোপোলাত ভৰাই অতি কৌশলেৰে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল সোণখিনি । সোণসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰা সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে নাম মহম্মদ ছাফি । মহম্মদ ছাফিয়ে সোণখিনি গুৰি কৰি টোপোলাত ভৰাই অতি কৌশলেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কেৰেলালৈ ৰেলেৰে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল । ধৃত মহম্মদ ছাফিৰ ঘৰ কেৰালাত ।

ইপিনে, যোৱা ১ নৱেম্বৰতো গুৱাহাটী ৰে’লৱে’ ষ্টেচনত(Guwahati Railway Station) জব্দ হৈছিল অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সোণৰ বিস্কুট । ৰে’ল আৰক্ষীয়ে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত (Rajdhani Express) অভিযান চলাই সোণৰ বিস্কুটসহ এজন সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত লোকজন বিহাৰৰ ৰঞ্জিত । ৰে’ল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৬ খন সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰে (Golden Biscuit Seized in Guwahati)। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ বুলি ধৃত লোকজনে নি থকা অৱস্থাত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ছখনকৈ সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰে’ল আৰক্ষীয়ে । জব্দ হোৱা সোণখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৩০ লাখ টকা (Railway Police seized gold from train in Guwahati) ।

