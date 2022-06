গুৱাহাটী,১০ জুন: মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট-লাইটৰ ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ CCMS (Central Command and Monitoring System) প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে(Decision to introduce CCMS to manage street light system) । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আভ্যন্তৰীণ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত APDCL, GSCL, GMDA, PW(R)D আৰু পৌৰ নিগমৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত আছিল । বৈঠকত মহানগৰীৰ পথ-আলোকসজ্জাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হয় । মহানগৰীৰ পথ-আলোকসজ্জাৰ চলিত কামবোৰ সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু পথসমূহ মেৰামতি কৰাৰ সম্পৰ্কত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ।

বৈঠকৰ জৰিয়তে APDCL, GSCL, GMDA, PW(R)D আৰু পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তা সকলক মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট-লাইটৰ সমস্যাসমূহৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হয় । বৈঠকত মহানগৰীৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে এখন City Coordination Committee গঠন কৰা হয় । সহজ যোগাযোগৰ বাবে আৰু কাৰিকৰী সমস্যা সমাধানৰ বাবে City Coordination Committee ৰ অংশীদাৰসকলৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপো গঠন কৰা হয় ।

