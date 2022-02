গুৱাহাটী, 16 ফেব্ৰুৱাৰী: দীপৰ বিলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী পশ্চিম বৰাগাঁৱত মহানগৰীৰ সকলো আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ পূৰ্বৰ স্থানত আৱৰ্জনা পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ হ’ল যদিও তাৰ পৰিৱৰ্তে দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পুনৰ সমস্ত আৱৰ্জনা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Dumping Ground in front of Dipor Bil)৷ যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ প্ৰদূষিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Garbage dumped by GMC near Deeper Bill has started polluting the area again) । লগতে ওচৰতে থকা পামহী নদী আৰু ৰামছাৰ স্থান দীপৰ বিল পুনৰ ভয়ংকৰ ভাবে প্ৰদূষণৰ কবলত পাৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০০৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰে দীপৰ বিলক ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল । যাৰ ফলশ্ৰুতিত দীপৰ বিলৰ পানী বিষাক্ত হৈ পৰাই নহয়, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহি পৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীশকৰণে দীপৰ বিলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী পশ্চিম বৰাগাঁৱত আৱৰ্জনা পেলোৱা বন্ধ কৰাৰ বাবে পৌৰ নিগমক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত যোৱা বছৰ মাজভাগৰ পৰা দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পুনৰ মহানগৰীৰ সমস্ত পেলনীয়া আৱৰ্জনা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম গুৱাহাটী সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ সম্পাদক তৰুণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰে কয় যে, পামহী নদীৰ কাষত পৌৰ নিগমে পুনৰ স্থাপন কৰা আৱৰ্জনা স্থানে দীপৰ বিলৰ আয়ুস কমাই আনিছে৷ দীৰ্ঘদিন এনে পৰিস্থিতি হৈ থাকিলে এটা সময়ত ভৌগোলিক মানচিত্ৰৰ পৰা নিঃশেষ হৈ যাব দীপৰ বিল । যোৱা ছমাহত দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত দুখন আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ গঢ়ি উঠিছে। এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিলে ভৱিষ্যত সমগ্ৰ এলেকাটোত মানুহ দূৰৈৰ কথা কোনো জীৱ জন্তু থাকিব নোৱাৰিব ।

দীপৰ বিলৰ সমীপত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ

ৰুণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰে লগতে কয় যে, ‘‘নাগৰিক মঞ্চই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি বহু আন্দোলন কৰিছে । তথাপিও চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই । যদিহে চৰকাৰে দীপৰ বিলক সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ৰাইজক গতাই দিয়ক৷ ৰাইজে নিজ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ ঘূৰাই আনিব দীপৰ বিলক ৷’’

আনহাতে পশ্চিম গুৱাহাটী সচেতন নাগৰিকৰ মঞ্চৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ডেকাই কয় যে, দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পুনৰ মহানগৰীৰ সমস্ত পেলনীয়া আৱৰ্জনা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত দীপৰ বিলৰ প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ওচৰৰ ১৬ খন গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ থলুৱা ৰাইজৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এসময়ত দীপৰ বিলত ২৩০ বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু ৬৫ বিধ মাছ পোৱা গৈছিল৷ কিন্তু বৰ্তমান চৰাই-চিৰিকটিৰ অবিহনে উদং হৈ পৰি ৰৈছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আপোন ঠাই দীপৰ বিল৷ যদিহে এই অৱস্থা অব্যাহত থাকে, তেনেহ’লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দীপৰ বিলত মাছ-কাছ শূন্য হৈ পৰিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে পশ্চিম গুৱাহাটী সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ সম্পাদক তৰুণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: মহানগৰত অচিৰেই চলিব অস্বাস্থ্যকৰ পানীৰ বটল কাৰখানাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান