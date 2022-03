গুৱাহাটী,২৪ মাৰ্চ: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অবাধে চলি থকা তীৰ-জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে (Mission against Gambling in Guwahati) । এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মধ্য আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযানকাৰী SOG দল আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ভাগত যুটীয়া অভিযান চলাই নুনমাটি গোপাল নগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৬ জন তীৰৰ বুকিক (Gambler arrested in Guwahati) ।

আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰা ধৃত বুকি কেইটা হৈছে ক্ৰমে নুনমাটিৰ ভূপেন শইকীয়া,জয়ন্ত শইকীয়া,ৰূপম বসুমতাৰী,ৰাজেন দাস,ৰাকেশ কলিতা,আৰু মহম্মদ আশ্রফুল ইছলাম বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত ধৃত জুৱাৰী কেইটাৰ পৰা তীৰ খেলত ব্যৱহৃত ৭ টাকৈ মোবাইল ফোন আৰু নগদ ৩৪,৬১০ টকা জব্দ কৰে । ইতিমধ্যে, নুনমাটি থানাত উক্ত ৬ তীৰ বুকিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে এটি গোচৰ ।

