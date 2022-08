গুৱাহাটী, ১৩ আগষ্ট: সমাগত ১৫ আগষ্ট । দেশৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অধিক সস্তম হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী (Full swing amid security in Guwahati) । শনিবাৰে গুবাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই আলফাৰ স্বাধীনতা দিৱস বর্জনৰ ভাবুকি অপ্ৰাসংগিক বুলি মন্তব্য কৰে । আলফাৰ ভাবুকিৰ পিছতো পূৰ্বৰ তুলনাত দুগুণ উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন হ’ব বুলি জনায় যুটীয়া আয়ুক্তগৰাকীয়ে (Guwahati joint commissioner of police on ULFA I) ।

75তম স্বাধীনতা দিৱস বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে সস্তম হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী

ইফালে এইবাৰ অধিক কঠোৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী ৷ তালাচী, লগতে অইল চেক্টৰৰ পৰা, বাছ আস্থান, ৰেল আস্থান, বিমান বন্দৰ সকলোতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে। সকলোতে অসম আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি সদৰী কৰে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ দেশবাসীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আহ্বান জনাইছিল । সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনায় আজিৰে পৰা ১৫ আগষ্টলৈ তিনিদিনীয়াকৈ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: অনলাইন এপ্পৰ পৰা 2000 টকা ঋণ লৈ 15 লাখ টকা পৰিশোধ