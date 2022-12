গুৱাহাটী, ৯ ডিচেম্বৰ: মহানগৰীত ক্ৰমান্বয়ে বৃ্দ্ধি পোৱা ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানীক(Fraud financial company) নাকি লগাবলৈ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত সংস্থাৰ বিশেষ অভিযান । মহানগৰীত ওদালবাক্ৰাত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত সংস্থাই(BIEO) অভিযান চলায় Yes money নামৰ ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানীৰ CEO সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(Economic Offences Investigation Agency) । ধৃত তিনিজন ক্ৰমে yes money ৰ CEO বনমালী হাজৰিকা , মেনেজাৰ ৰজত দাস আৰু CEO বনমালী হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত বিষয়া ৰিংকু শইকীয়া (Fraud financial company CEO arrested) ।

ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানীৰ CEO সহ ২ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

শুক্ৰবাৰে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ তদন্ত সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংবাদমাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে সংস্থাটোৰ SP ৰূপকিশোৰ সন্দিকৈ আৰু DSP মঞ্জু আহমেদে । তেওঁলোকে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয় যে BIEO ৰ ৩০/২২ নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তিনিওকে । RBI ৰ পৰা নিধি আচনিৰ নামত কোনো অনুজ্ঞা পত্ৰ নোলোৱাকৈ yes money নামেৰে ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানী খুলি সাধাৰণ ৰাইজক কোম্পানীটোত ধন জমা থলে অধিক মুনাফা লাভ কৰাৰ লোভ দেখুৱাই গ্ৰাহকৰ পৰা ১ কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাৎ কৰিছিল(Allegations of embezzlement of money against Fraud Financial Company) ।

ধৃত তিনি প্ৰৱঞ্চকে কৰ্ণাটকৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ RBL নামৰ বেংকটোত yes money নামৰ একাউন্ট খুলি আত্মসাৎ কৰা ধনবোৰ জমা ৰাখিছিল । উল্লেখ্য যে, ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানীটোত ৫ জনকৈ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি বিদ্যালয় সমূহলৈ পঠিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত কোম্পানীটোত একাউন্ট খোলাৰ চেষ্টা চলাইছিল । ২০১৯ চনত ভূৱা বিত্তীয় কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিছিল যদিও কোভিডৰ বাবে কামকাজ কিছু পৰিমাণে স্থগিত হৈ আছিল ৷ কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পিছত ক্ষীপ্ৰ গতিত ধন আত্মসাৎ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে ।

