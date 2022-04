গুৱাহাটী, ২ এপ্ৰিল : দেশৰ উচ্চ সদন ৰাজ্যসভাত শনিবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা নাথাকিব অসমৰ কোনো কংগ্ৰেছ সাংসদ (No congress MP in Rajya Sabha from Assam) । দুই কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাণী নৰহৰ কাৰ্যকাল শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শেষ হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যসভাত আজিৰে পৰা শূন্য হৈ পৰিল অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি ।

যিহেতু খালী হোৱা এই দুখনৰ এখন আসনো কংগ্ৰেছে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, সেয়েহে উচ্চ সদনত অসমৰ অন্তিম কংগ্ৰেছ সাংসদৰূপে থকা ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ বিদায়ৰ পিছত অৱধাৰিত হৈ পৰিল অসমৰ কংগ্ৰেছ শূন্য এই অৱস্থা (Rajya Sabha does not have Congress MPs from Assam)।

আন এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল যে, শেহতীয়াকৈ ৬ খন ৰাজ্যত খালী হোৱা ১৩ খন ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অসমৰ আসন দুখনকে ধৰি মুঠ তিনিখন আসন দখল কৰিলে ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । বৰ্তমান ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ আসন ৯৭ খন যদিও এই তিনিখন আসন যোগ হ'লে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা ১০০ হ'বগৈ (Number of BJP MPs in Rajya Sabha)।

২০১৪ চনত ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ আসন আছিল ৫৫ খন । কিন্তু তাৰ পিছত ধাৰাবাহিকভাৱে ইখনৰ পিছত সিখন আসন নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত দেশৰ উচ্চ সদনখনত বিজেপি শতকৰ ঘৰত উপনীত হ'ল । ২০২২ ৰ মাৰ্চৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাত মুঠ ৭২ খন আসন খালী হ'ব । ইয়াৰে ১৩ খনৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু বাকীকেইখনৰ বাবেও জুনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব (Upcoming Rajya Sabha election) ।

জুনৰ ভিতৰত খালী হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ এই আসনকেইখন হ'ল ক্ৰমে উত্তৰ প্ৰদেশ, ছত্তিশগড়, মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড আৰু ৰাজস্থান । ইয়াৰে উত্তৰ প্ৰদেশক বাদ দি এখন ৰাজ্যতো বিজেপি শাসনত নাই । গতিকে এইকেইখন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে হয়তো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহিৰে বাকী ৰাজ্যকেইখনত সুফল নাপাব ।

অৱশ্যে কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশতে খালী হ'ব ১১ খন আসন, যি বিজেপিৰ পক্ষতেই থকাটো নিশ্চিত । কিন্তু ১৯৯০ চনৰ পিছত ৰাজ্যসভাত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা দল হিচাপে চিহ্নিত হ'ল বিজেপি । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯০ চনত ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল ১০৯ খন । অৱশ্যে পিছলৈ কংগ্ৰেছৰ এই সংখ্যা ৯৯ লৈকে হ্ৰাস পাইছিল ।

