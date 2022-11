গুৱাহাটী, ২৭ নৱেম্বৰ: গুৱাহাটী মহানগৰীত মহৰ প্ৰকোপ বঢ়াৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে ডেংগু ৰোগীৰ সংখ্যা(Dengue cases on rise in Assam) । অৱশ্যে এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল যদিও যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে পোহৰলৈ আহিছে অন্য এখন দায়িত্বহীন ছবি ৷

ডেংগু ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল যদিও সেই সময়ত ফগিং মেছিনসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ষ্টোৰ ৰূমত পেলাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । মহানগৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত থকা জি এম চিৰ গেৰেজত পেলনিয়া সামগ্ৰীৰ লগত দমাই থোৱা হৈছে ফগিং মেচিন সমূহ(Fogging machines are buried with waste materials in the GMC garage)।

Fogging machines in GMC garage: ষ্টোৰ ৰূমত পৰি ৰৈছে মহ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৱহৃত ফগিং মেচিন

গেৰেজটোৰ কৰ্মচাৰী একাংশই জনোৱা মতে , পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ মাজত দমাই ৰখা ফগিং মেছিন সমূহৰ অধিকাংশই বিকল । গেৰেজটোৰ দুটা কোঠাৰ বিভিন্ন যন্ত্ৰাংশৰ মাজত পেলাই ৰখা হৈছে ফগিং মেচিনবোৰ ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যৱহৃতভাৱে পৰি ৰৈছে এই ফগিং মেচিনবোৰ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পেলাই থোৱাৰ ফলত ভাল মেচিনবোৰো বিকল হবলৈ ধৰিছে । হাজাৰ হাজাৰ টকা ব্যয় কৰি ক্ৰয় কৰা ফগিং মেচিনসমূহ এইদৰে পেলাই ৰখা কাণ্ডই জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় উদঙাই ধৰিছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো ডেংগু ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সেই সময়ত জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই মহৰ বংশবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তাকে নকৰি ষ্টোৰ ৰূমত ফগিং মেচিনসমূহ পেলাই থৈ চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ লগতে নিৰ্বিকাৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দেখুৱাইছে(Dengue cases in Assam) ।

Fogging machines in GMC garage: ষ্টোৰ ৰূমত পৰি ৰৈছে মহ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৱহৃত ফগিং মেচিন

উল্লেখ্য যে, জি এম চিয়ে গুৱাহাটীৰ নলা-নদৰ্মাত মহৰ বংশবৃদ্ধি ৰোধ কৰি নাগৰিকক মহৰ কামোৰণি তথা সংক্ৰামক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত নলা-নৰ্দমাত দুবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ বিদেশী মাছ মেলাৰ খবৰ জানিবলৈ পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Naharkatia MLA Taranga Gogoi: বিধায়ক তৰংগ গগৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত