গুৱাহাটী,১৫ জুন : মহানগৰীত অব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বান (Floods in Guwahati)। সোমবাৰে নিশাৰে পৰা অহা মুষলধাৰ বৰষুণত সমগ্ৰ মহানগৰ প্লাৱিত হৈছে । মহানগৰীৰ কিছু কিছু অঞ্চলৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে যদিও আজিও বহু অঞ্চল পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে । মহানগৰীৰ অনিল নগৰ, সাতগাঁও-নাৰেংগী সংযোগী পথ, নবীন নগৰ, হাতীগাঁও, ৰুক্মিণীগাঁও, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি বহু আৱাসিক এলেকা এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে ।

কোনো কোনো স্থানত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী এতিয়াও আছে । অনিল নগৰৰ একাংশ বাসিন্দাই শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে (Some people from Anil Nagar have taken shelter in the camp)। বুধবাৰৰ দিনটোতো বহু আৱাসিক এলেকাত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকল । খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ হোৱাৰ লগতে খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগিছে বহু আবাসী (Drinking water problem in Guwahati)।

আনহাতে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনো অব্যাহত আছে (Landslide in Guwahati)। গান্ধীমণ্ডপৰ মূল পথত গছৰ লগতে মাটি খহি পৰি পথটো বন্ধ হৈ পৰিছে । লগতে কাহিলীপাৰাত পথ খহি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও মূল পথ পানীৰ তলত । যাৰ বাবে যান-বাহন চলাচলত বাধা আহিছে । কিছু কিছু অঞ্চলত বহুলোক গৃহবন্দী হ'বলগীয়াও হৈছে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনেও এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লোকসকলক বিশেষ প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ইয়াৰোপৰি এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে মহানগৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে উপায়ুক্তই । অভিজাত গুৱাহাটীৰ এনে দুৰৱস্থা দেখি এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী । কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি অহা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাও দেখা গৈছে বিভিন্নজনক ।

অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই সমস্যা আজিৰ নহয় । বছৰ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বান, ভূমিস্খলন আদিয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । কিন্তু শেহতীয়া বছৰবোৰত কৃত্ৰিম বান, ভূমিস্খলনে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :চৰকাৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰি আছে যদিও সফল হ’ব পৰা নাই : কুইন ওজা