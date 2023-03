গুৱাহাটী,১৬ মাৰ্চ : বিধানসভাত বৃহস্পতিবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰে ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাজেট (Assam Financial budget)। এই বাজেটত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও নতুন ঘোষণা কৰা হয় যদিও পূৰ্বৰ বহু আঁচনি এইবাৰ বাজেটত পুনৰাবৃত্তি হোৱা দেখা যায় । বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘোষণা কৰা দেখা যায় (Assam budget for education sector)। বাজেটত উচ্চ শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা বিভাগলৈ ৩,৩৭,২৭৪ কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয় । লগতে বাজেটত বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগলৈ ১৬,১০,৯৯৬ কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয় ।

বিদ্যালয় শিক্ষা (Funds to school education):

প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্রায় ৫০০ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখনলৈ ৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিদ্যালয় ভৱনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ বাবে বাজেটত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে । আচবাব, স্মার্ট শ্রেণী কোঠা, শিক্ষা-শিক্ষণ সামগ্রী আৰু ক্রীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ৫০০ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ ১ কোটি টকাকৈ যোগান ধৰা হ'ব (Budget proposes funds for development of schools)।

বৰ্তমানে থকা ৪০০ খন বিদ্যালয়ৰ নৱীকৰণ আৰু আন ১০০ খন নতুন বিদ্যালয় অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে আদর্শ বিদ্যালয় হিচাপে (Model School) নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে এই বাজেটত ২,৫০০ কোটি টকা ধার্য কৰিছে (New model school to established in Assam)।

নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা‌ হ'ব টেবলেট । পূৰ্বতে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ এইবাৰো বাহাল‌ থাকিব । সেইবোৰ হ'ল- চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ বিনামূলীয়া চাইকেল প্রদান কৰা, দৰিদ্র সীমাৰেখাৰ তলৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ মাচুল ৰেহাই দিয়া, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ অৰ্হতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্ৰীলৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, সংখ্যালঘু আৰু চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ জলপানি প্রদান কৰা‌, অভিনন্দন আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শৈক্ষিক ঋণৰ ক্ষেত্ৰত সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলি বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে ।

চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ শিক্ষা (Tea garden areas):

চাহ বাগিচা অঞ্চলত চলিত বছৰত আন ১০০ খন নতুন চাহ বাগিচা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব (New HS school to established in tea garden area)। এই বিদ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি, যেনে— PM-DevINE, RIDE, NESIDS আৰু ৰাজ্যিক বাজেটৰ ধনেৰে একত্ৰিত পুঁজি গঠন কৰা হ'ব ।

উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (Budget funds for higher education):

আইন প্রণয়নৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়, কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়, যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, নগাঁও মহাবিদ্যালয় আৰু শিলচৰৰ গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব । একে সময়তে, অসমৰ মহান মুক্তিযুঁজাৰুলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ চিন স্বৰূপে আৰু উত্তৰ অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গহপুৰত কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে এখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব ।

ওদালগুৰিত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা উপগ্রহীয় চৌহদ স্থাপন কৰা হ'ব । নগাঁৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে কৰ্পাছ পুঁজি হিচাপে ৫.২০ কোটি টকা, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ১.৫০ কোটি টকাৰ লগতে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ৫৭.৫৪ লাখ টকা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ৮০ লাখ টকা আৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ৪২.৯৮ লাখ টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।

ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, টিহু, লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰত ৫ খন চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ১২.৭৯ লাখ টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলি বাজেট ভাষণত বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে । ইফালে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৩,৫৭,৯০৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ৩৪৪ খন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ মাচুল ৰেহাই আঁচনি হিচাপে ৮১৭১.৪৭ লাখ টকাৰ লগতে ৩,৫৪,৩৪১ গৰাকী প্ৰাক-স্নাতক ছাত্র-ছাত্ৰীৰ বাবে পাঠ্যপুথি সাহায্য আঁচনি হিচাপে ৩,৫৪৩.৪১ লাখ টকা আৰু ৮০ খন মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে ২,০৫০.০০ লাখ টকাৰ অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে ।

লগতে বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে প্রাক-স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি সাহায্য হিচাপে চৰকাৰে ৪,৯৫৪.১১ লাখ টকাৰ অনুমোদন জনাইছে বুলি‌ বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰে । আনহাতে চৰকাৰে ১০ খন পুৰণি পলিটেকনিকৰ আন্তঃগাঁথনি তথা সা-সঁজুলি উন্নীত কৰাৰ বাবে আৰু ১৬ খন নতুন পলিটেকনিকৰ কাৰণে অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনি তথা সঁজুলিৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ।

