গুৱাহাটী,৭ আগষ্ট: অৱশেষত সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰি দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় কৰিলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম চমুকৈ এফ চি আয়ে । অসমত পর্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় নকৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ প্ৰতিষ্ঠানটো প্ৰায়েই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ অহাৰ সময়ত এইবাৰ দেশৰ ভিতৰতেই অসমত সৰ্বাধিক ধান ক্ৰয় কৰি অভিলেখ ৰচিলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে(FCI finally set a record and purchased 2.09 lakh metric tonnes of paddy from Assam ) । ৩১ জুলাইত শালি ধান ক্ৰয় কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰে আৰু এই সময়ছোৱাত অসমৰ সমান আন কোনো এখন ৰাজ্যৰ পৰাই খাদ্য নিগমে ধান ক্ৰয় কৰা নাই ।

খাদ্য নিগমৰ পৰিৱৰ্তে আন ৰাজ্যসমূহত সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰী সংস্থাসমূহে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় কৰে । অসমতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থাসমূহে খাদ্য নিগমতকৈ কিছু অধিক ধান ক্ৰয় কৰিছে যদিও খাদ্য নিগমে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ পৰা অধিক ধান ক্ৰয় কৰাটো সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে (Assam government agencies have purchased slightly more paddy than the Food Corporation of India (FCI)।

তথ্য অনুসৰি, শালি ধান ক্ৰয় কৰাৰ অন্তিম দিনটোলৈ অসমত মুঠ ৪.৪৩ লাখ মেট্ৰিকটন ধান কৃষকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ২.০৯ লাখ মেট্ৰিকটন খাদ্য নিগমে আৰু ২.৩৪ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংস্থাই ক্ৰয় কৰে । যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া অনুসৰি ১০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰাটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহ'ল, তৎসত্ত্বেও খাদ্য নিগমে পূৰ্বৰ ধাৰা অতিক্ৰম কৰি আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক ধান ক্ৰয় কৰে ।

দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ধান উৎপাদন কৰা ৰাজ্য পঞ্জাৱৰ পৰা খাদ্য নিগমে ক্ৰয় কৰে ১.৬৯ লাখ মেট্ৰিকটন ধান । ইয়াৰ বিপৰীতে পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ অধীনস্থ এজেঞ্চিয়ে ক্ৰয় কৰে ১৮৫.৬০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান । উল্লেখ্য যে, খাদ্য নিগমে পঞ্জাৱৰ পৰা দেশৰ ভিতৰতেই সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় কৰে যদিও তথ্য মতে এইবাৰ খাদ্য নিগমৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থাসমূহে অধিক পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় কৰে । পঞ্জাৱৰ দৰে ধান উৎপাদনকাৰী আন ৰাজ্যসমূহতো খাদ্য নিগমে নামমাত্ৰ পৰিমাণৰ ধানহে ক্ৰয় কৰিছে । নিজ নিজ চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে ।

পঞ্জাৱৰ পাছতেই দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হ'ল তেলেংগানা । কিন্তু তেলেংগনাত আকৌ খাদ্য নিগমে ধানেই ক্ৰয় নকৰিলে । তেলেংগানা চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থাই ১১৯.০৭ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰে । অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগতো খাদ্য নিগমে তেলেংগানাৰ দৰে এক কুইণ্টল ধানো ক্ৰয় নকৰিলে । কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে নিজাববীয়া উদ্যোগ লৈ ৩৫.৩১ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰে। কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বিহাৰতো খাদ্য নিগমৰ পৰিৱৰ্তে বিহাৰ চৰকাৰৰ সংস্থাই ৪৪.৯০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰে ।

অধিক পৰিমাণৰ ধান উৎপাদন কৰা ৰাজ্য ছত্তিছগড়তো খাদ্য নিগমে ধান ক্ৰয় নকৰিলে । যাৰ ফলত ছত্তিছগড় চৰকাৰে নিজাববীয়া উদ্যোগ লৈ ১২.০১ লাখ মেট্ৰিকটন ধান কৃষকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰে । খাদ্য নিগমে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ,গুজৰাট, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, কোলা, মধ্য প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, উৰিষ্যা তামিলনাড়ু, উত্তৰাখণ্ড আদি ৰাজ্যতো ধান ক্ৰয় নকৰিলে । বিপৰীতে, সেই ৰাজ্যসমূহত নিজ নিজ চৰকাৰৰ সংস্থাই ধান ক্ৰয় কৰি চাউলহে খাদ্য নিগমক যোগান ধৰে ।

অসমতো খাদ্য নিগমে ধানৰ পৰিৱৰ্তে চাউল ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷ কিন্তু দেখা যায় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য অনুযায়ী অসমত ধান ক্ৰয় কৰা সম্ভৱ নহ'ল যদিও দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত খাদ্য নিগমে অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ধান ক্ৰয় কৰি অভিলেখ ৰচিবলৈ সক্ষম হয়(FCI finally set a record) । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষ উদ্যোগ ।

