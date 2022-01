জিলাই জিলাই গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ পৰা শীৰ্ষ বিষয়ালৈ ক'ভিডৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ (Severe infection of covid in Assam police) । গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়তে বিগত এসপ্তাহত ৪০ জনৰো অধিক বিষয়া, কনিষ্টবল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । কোনো কোনো জিলাত আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে আৰক্ষীক নেতৃত্ব দিবলৈও বিষয়ৰ অভাৱ হৈ পৰিছে । ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ ১২.৬২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ক’ভিড 19 ৰ নতুন প্ৰবাহ অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈ কলিয়াবৰত মৃত্যু ঘটিছে এজন লোকৰ (one omicron positive people dead in kaliabor) ৷ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে লোকজনৰ ৷ মৃত লোকজন দলগাঁও বামুণভেটিৰ ভগত স্বৎ ৷

ৰাজ্যত ক'ভিড-১৯ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগে শেহতীয়াভাৱে ক'ভিড পৰীক্ষা আৰু ক'ভিড ৰোগী আৰু অনান্য জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধিত নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে (Assam government issues new guideline for covid management)। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী হাস্পতালত অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰৰ বাবে অহা ৰোগী আৰু প্ৰসূতিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাবে চিকিৎসাত পলম কৰিব নোৱাৰে ।

হোজাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত বিত্ত, সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (For the first time Assam finance minister visits Hojai on her way to Haflong) । আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মন্ত্ৰীসভাৰ তৃতীয়খন কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting of the Assam Government in Haflong) । ইতিমধ্যে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-আমোলা ৷

শিৱসাগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (AJYCP Protest in Sivsagar) ৷ জিলাখনৰ জাঁজীৰ পৰা ডিমৌলৈ আৰু ডিমৌৰ পৰা মৰাণলৈ বিগত চাৰি বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম (Alligation of scam in fourlane road construction) আৰু পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ সংগঠনটোৱে বুধবাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

ত্ৰিপুৰাত ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে । যাৰ বাবে চৰকাৰে নতুন এছঅ'পি জাৰি কৰিছে (Covid new SOP in Tripura) । ২০ জানুৱাৰীৰ ৮ বজাৰ পৰা নৈশ সান্ধ্য আইন আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যখনত । যাৰ বাবে মাল্টিপ্লেক্স, শ্ব’পিং মল, চিনেমা হল, পাৰ্ক, পিকনিক স্পট আদি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গো-সুৰক্ষা আইন (Cattle Preservation Act 2021) বলৱৎ কৰিছে যদিও পশুধনসমূহক সুৰক্ষা দিয়াত একপ্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ৷ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ আইন বলৱৎ কৰাৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ । মঙলবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে চোৰাংকৈ অনা কেইবাটাও ষাঁড়গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (a truck full of Cattle seized in Kamalpur) ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সম্পন্ন কৰা হৈছে দল হৰিণৰ গণনা (Eastern Swamp Deer census in Kaziranga) ৷ 10 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু 11 জানুৱাৰীত ব্ৰাঘ্য প্ৰকল্পসমূহত দল হৰিণৰ গণনা কৰা হয় । ইয়াৰ আগতে, সমগ্ৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হৈছিল কেৱল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত (Eastern swamp deer in Kaziranga National park) । এইবাৰৰ মুঠ গণনা পদ্ধতিত 868 টা দল হৰিণ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে 173 টা মতা, 557 জনী মাইকী আৰু 138 বয়সস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে ছুটী লোৱাৰ বাবেই নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত 6 জনকৈ লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে চাকৰি (Krishna Talkies authority dismisses emplyees) । উপায়ন্তৰ হৈ কৰ্মচাৰী কেইজনে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ লগত যোগাযোগ কৰে ৷ পিছে কৰ্মচাৰী কেইজনক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ নিৰ্দেশ বাহাল ৰাখি নিজৰ স্থিতিত অটল কৰ্তৃপক্ষ ৷

আজি পাহাৰীয়া ঐতিহাসিক ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 বৰ্ষৰ কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting of the Assam Government) । ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে হাফলংবাসী ৷ দিনৰ 2.30 বজাৰ পৰা ডিমা হাছাওৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কেবিনেট বৈঠক (Cabinet Meeting in Haflong) ৷