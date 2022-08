গুৱাহাটী,১৬ আগষ্ট:ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া 'বিদ্যাঞ্জলি' আঁচনি((Vidyanjali Scheme)সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মুখ খুলিলে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃৰণোজ পেগুৱে(Education Minister Dr Ranoj Pegu)। এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি শিক্ষামন্ত্রী ডাঃপেগুৱে কয় যে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সমূহ কেৱল চৰকাৰৰেই অনুষ্ঠান নহয়, ইয়াত ৰাইজৰো সমানে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব সমাজে । ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই । যিসকলে নিজেই আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব পাৰিব । বিদ্যালয়ৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেহে এনেদৰে সমাজক জড়িত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।

শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ৰাইজক স্বেচ্ছামূলক ভাৱে সহায় কৰিবলৈ(Appeal to public for help voluntary manner)কোৱা হৈছে । তিনিদিনত দুই হাজাৰ ফেন(Fan)দিছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰই । ৰাইজে এই পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাইছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰি কয় যে একাংশই ড্ৰয়িং ৰূমত বহি ইয়াক অযথা সমালোচনা কৰিছে, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ভাল নিবিচাৰে । আনহাতে, ৩০০ টকা মাছুল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে আদৰ্শ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তহে ৩০০ টকাৰ মাছুল প্ৰযোজ্য হ'ব । চৰকাৰৰ অধীনৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনে পৰিচালনা কৰিব । একাংশ জ্ঞানহীন লোকে বিষয়টো বুজি নাপাই অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য় যে মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় ধ্বংসৰ আখৰা চলি থকাৰ সময়তে খোদ চৰকাৰৰ এটাৰ পাছত আন এটা সিদ্ধান্তই সকলোকে হতচকিত কৰিছে । এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত ব্যক্তি বিশেষৰ সহায় ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁঠনিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে হাত মেলিব লগা হৈছে । শেহতীয়াকৈ সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ এক নির্দেশনাই ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক মহলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এতিয়া প্ৰাক্তন ছাত্র-ছাত্রী,এন জি অ' আদিৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ সৰ্বশিক্ষা মিছনে দিছে নিৰ্দেশ । ৰাজ্যৰ প্রতিখন বিদ্যালয়ক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সন্মিলন গঠন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সা-সামগ্রী গ্রহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ডেস্ক-বেঞ্চ,বৈদ্যুতিক পাংখা,ফিল্টাৰ আদি বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিমূলক সা-সামগ্রী প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্ৰী, এন জি অ' আদিৰ পৰা অনুদান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহক নির্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে । ইয়াৰ পিছতেই এই নিৰ্দেশক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:etv comment image ধুবুৰীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে