গুৱাহাটী, ২০ জানুৱাৰী : ২২ জানুৱাৰীত চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ (BPF to join BJP on 22nd January) ৷ বিজেপি বা বিপিএফ কোনো এটা দলৰ ফালৰ পৰা এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু ইটিভি ভাৰতৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে এই এক্সক্লুচিভ খবৰ (ETV Bharat Exclusive) ৷ সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা দুয়ো আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ কথা ৷

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক বৃহৎ খবৰ

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা এই ভিতৰুৱা খবৰৰ সত্যাসত্য নিৰূপণৰ বাবে বিপিএফৰ এগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ৷ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈ সন্মত নোহোৱা বিধায়কগৰাকীয়ে ক'লে - "আমাৰ ফালৰ পৰা তিনিটামান সূত্ৰ বিজেপিক দিয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰে এটা সূত্ৰ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছে আৰু সেইমতেই বিপিএফ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দল হ’বলৈ সাজু হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মিত্ৰদল ইউপিপিএলৰ সৈতে সংঘাতৰো কোনো প্ৰশ্ন নাহে" ৷

উল্লেখযোগ্য যে, বিপিএফক চৰকাৰৰ অংশীদাৰ কৰাৰ এই নতুন ফৰ্মূলা চূড়ান্ত কৰা হৈছিল ১২ জানুৱাৰীত ৷ ইফালে বিপিএফ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'লেও আগন্তুক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত দুয়োখন আসনত জয়ী হ'বলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটক প্ৰয়োজন হ’ব আৰু চাৰিজন বিধায়কৰ ৷ কিয়নো বৰ্তমান বিপিএফৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে মাত্ৰ তিনিগৰাকী ৷

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰি থৈছে যে, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত দুয়োখন আসন বিজেপিৰ হাততেই থাকিব (BJP will win both the seats in Rajya Sabha) ৷ ইয়াৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে সকলো ব্যৱস্থা তেওঁ ইতিমধ্যে কৰি থৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই দাম্ভিক ঘোষণাৰেই ফলশ্ৰুতি হ’ব বিপিএফৰ চৰকাৰত যোগদান ৷

ঠিক একেদৰে হয়তো জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বাকী চাৰিগৰাকী বিৰোধী বিধায়কো খুব সোনকালেই বিজেপিয়ে নিজৰ পক্ষলৈ আনিব ৷ অথচ ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ ভিতৰত অন্তত এখনত জয়ী হ’ব পৰাৰ জোখাৰে এতিয়াও বিৰোধী পক্ষত আছে পৰ্যাপ্ত বিধায়ক ৷ তৎস্বত্বেও বিজেপি নিশ্চিত যে, দুয়োখন আসন শাসকপক্ষৰ হাতলৈকে আহিব ৷ মাথো প্ৰশ্ন হ'ল - কেনেকৈ ?

