গুৱাহাটী,৫ মার্চ : ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল (Power charges to go up again in Assam)। পূৰ্বৰ তুলনাত শক্তি বিভাগে আশানুৰূপ ৰাজহ সংগ্রহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সত্ত্বেও পুনৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে । এ পি ডি চি এলে (APDCL) ইতিপূৰ্বে মাচুল বৃদ্ধিৰ (APDCL to raise electricity charges again ) বাবে দিয়া প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত ২ মাৰ্চত অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰ্যন্ত নিয়ামক আয়োগে জাননী প্রকাশ কৰা নাই যদিও চলিত মাহতেই ৰাজ্যত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

হয়তো পৌৰ নিৰ্বাচন আৰু মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পাছতেই বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাচুল । বৰ্তমানতকৈ প্ৰতি ইউনিটত ২ টকা পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰী পর্যন্ত শক্তি বিভাগে মুঠ ৫৬১১.৪ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে । পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ এই পৰিমাণ অতি আশাব্যঞ্জক ।

হয়তো বিত্তীয় বৰ্ষৰ অন্ত পৰালৈ ৰাজহ সংগ্ৰহ ৬ হাজাৰ কোটি টকা পাৰ হ'ব । শক্তি বিভাগৰ আগতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভাগটো চলিবলৈ কমেও ৯৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । অৰ্থাৎ ৰাজহ সংগ্ৰহ বাঢ়িলেও এ পি ডি চি এলয়ে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহ আৰু প্রয়োজনীয় বাজেটৰ মাজত ৩-৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ পাৰ্থক্য থাকিব ।

প্রয়োজনীয় এই পুঁজিৰ জোৰা মাৰিবলৈ এ পি ডি চি এলয়ে আগে ভাগে ২৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । যিটো বিষয় এতিয়া বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । জানিব পৰা মতে ঘৰুৱা সংযোগত ১২০ ইউনিট পৰ্যন্ত প্রতি ইউনিটত ১.২৫ টকা মাচুল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি ১২০ ইউনিটৰ পৰা ২৪০ ইউনিটলৈ মাচুল প্রতি ইউনিটত ২ টকা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত নিয়ামক আয়োগে লোৱা শুনানিত ঔদ্যোগিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আদিৰ বাহিৰে সাধাৰণ লোক, সামাজিক সংগঠন আদিৰ উপস্থিতি প্ৰায় শূন্য আছিল । যাৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্রত এ পি ডি চি এলয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে শুনানিৰ সময়ত কোনো বিৰোধিতাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল । উল্লেখ্য যে অসমত পিক আৱাৰত দৈনিক কমেও ১৫০৫ মেগাৱাট বিদ্যুতৰ প্রয়োজন হয় । কিন্তু ঘৰুৱা বিদ্যুতৰ উৎপাদন ইয়াৰ আধাও নহয় ।

বাহিৰৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকা পৰ্যন্ত অসমত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ অচিলা হয়তো চলি থাকিব । ইফালে বিদ্যুৎ মাচুল পুনৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লিগেল ক'নজিউমাৰ প্ৰটেকচন ফ'ৰামে । উপভোক্তাৰ ন্যায়ৰ হকে মাত মাতি অহা লিগেল ক'নজিউমাৰ প্ৰটেকচন ফ'ৰামৰ সচিব অধিবক্তা অজয় হাজৰিকাই কয় যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ এই প্ৰস্তাৱ ন্যায় সংগত নহয় ।

বিদ্যুৎ খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ বিপৰীতে এ পি ডি চি এলয়ে মাথো মাচুল বৃদ্ধিৰে উপভোক্তাৰ ওপৰত বোজা জাপি দি আহিছে । গ্ৰাহকক দিব লগা সা-সুবিধা দিয়াৰ বিপৰীতে কেৱল মাচুল বৃদ্ধিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই । তেওঁ মাচুল বৃদ্ধিৰে গ্ৰাহকৰ ওপৰত বোজা জাপি দিয়াৰ বিপৰীতে বিদ্যুৎ খণ্ডৰ আন্তঃগাঠনি উন্নত কৰাৰ বাবে দাবী জনায় । এ পি ডি চি এলৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰে ।

