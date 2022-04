গুৱাহাটী, ১৭ এপ্ৰিল : দেওবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী (GMC Election 2022) প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM Himanta Biswa Sarmah at Ganeshpara)। দেওবাৰে বিয়লি মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । নাৰেংগী, চানমাৰি আৰু গান্ধীবস্তিৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গণেশপাৰাত অন্তিমখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে (Election campaign of Assam CM in Guwahati)।

পদুম আৰু হাতী এতিয়া অসমৰ ঘৰে ঘৰে : মুখ্যমন্ত্রী

উল্লেখ্য যে, গণেশপাৰাৰ চম্পাৱতী হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা সভাত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । গণেশপাৰাত পৌৰ নিগমৰ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০ আৰু ২৩ নং ৱাৰ্ডৰ মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এই প্ৰচাৰ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।

বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰ‍াইজক উদ্দেশ্যি বিজেপি আৰু অগপ মিত্রতাৰ প্ৰসংগত কয় যে, য'ত হাতী আছে তাত পদুম নাই আৰু য'ত পদুম আছে তাত হাতী নাই । এতিয়া হাতী আৰু পদুম অসমৰ ঘৰে ঘৰে আছে ।

ইফালে লোকসভা, বিধানসভা আৰু পৌৰসভাৰ সফলতাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, এতিয়া অসমৰ মানুহে বিজেপিক নিজৰ পৰিয়াল বুলি ভাৱে । সেইদৰে বিজেপিও অসমৰ ৰাইজক নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে লৈ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি গৈছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, অসমত এখনেই মহানগৰ আছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা গুৱাহাটীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলক বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, কালাপাহাৰত গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ পুনৰ কালাপাহাৰ নামটো সলনি কৰাৰ কথা সদৰি কৰে । আনহাতে, ছেৰাভাট্টিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণীয়া সেতু দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা হ'ব বুলি তেওঁ সদৰি কৰে । লগতে তেওঁ ছেৰাভাট্টি নামটোও সলনি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ।

গুৱাহাটীত ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে, এইখন চৰকাৰৰ দিনত বিগত ১১ মাহত ৰাজ্যত ৭০০ কোটি টকাৰ হিৰ'ইন জব্দ কৰা হৈছে । ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত দুই-এজনে গুলী খালে কংগ্ৰেছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলেহেতেন বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ বিকি আলীৰ প্ৰসংগৰে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে ।

গুৱাহাটী মহানগৰীক অপৰাধমুক্ত কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, গুৱাহাটীখনক এনেকে বনাব লাগিব যাতে নিশা ২ বজাতো মহিলা-যুৱতীসকলে ৰাস্তাত নিৰাপদে ঘূৰিব পাৰে (CM aims to make Guwahati crime free)। চৰকাৰে সেই দিশত কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

ইফালে, নির্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অতুল বৰা, মন্ত্রী ডাঃ ৰণােজ পেগু, মন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকা, মন্ত্রী বিমল বৰা, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাছা, সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি ভালেসংখ্যক দলীয় নেতৃত্ব ৷

