গুৱাহাটী, ১৯ অক্টোবৰ:দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে (Climate change in Assam) বিপজ্জনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে (Central Science and Technology) দেশৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কত চলোৱা এক অধ্যয়নৰ পাছত প্ৰকাশ কৰা প্রতিবেদনত অসম জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দিশত যে বিপদসংকুল পৰিৱেশত আছে সেই তথ্য উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বনাঞ্চলৰ পৰিমাণ হ্রাস,অত্যধিক প্ৰদূষণ, প্লাষ্টিকৰ দৰে সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ,ইলেক্ট্রনিক সৰঞ্জামৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত হোৱা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ (Climate change in India)। সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে বতৰ বিজ্ঞানী,বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা যুগুত কৰা প্ৰতিবেদনত । উদ্বেগৰ বিষয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত দেশৰ বিপদসংকুল ৰাজ্যৰ তালিকাত অসম আছে পঞ্চম (Assam ranks fifth in vulnerable states list) স্থানত । ভাৰতৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱত সর্বাধিক বিপজ্জনক ৰাজ্যখন হ’ল ঝাৰখণ্ড । উত্তৰ-পূবৰ মিজোৰাম আছে দ্বিতীয় স্থানত ৷ বিপদসংকুল ৰাজ্যৰ তালিকাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থস্থানত থকা ৰাজ্য ক্ৰমে ওড়িশা আৰু ছট্টিশগড় ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিপদসংকুল ৰাজ্যৰ তালিকাত অসম

কেৱল সেয়াই নহয়, অসমৰ ৩৫ খন জিলাৰ ভিতৰত ২০খন জিলা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বিপজ্জনক বুলি প্রতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে দেশৰ আটাইতকৈ বিপদসংকুল ৫০খন জিলাৰ তালিকা (List of 50 vulnerable districts) প্রস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমৰ পৰা চাৰিখন জিলাই হ’ল অসমৰ ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত দেশৰ ভিতৰতে সর্বাধিক বিপদসংকুল জিলা বুলি অসমৰ কৰিমগঞ্জক প্রতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে (Assam in the grip of climate change) । ইয়াৰ পাছতে অসমৰ বিপদসংকুল জিলাসমূহ ক্ৰমে গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু দৰং । তেনেদৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বিপদসংকুল বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা ৫০খন জিলাৰ ভিতৰত নৱমৰ পৰা একাদশ স্থানত আছে ক্ৰমে গোলাঘাট, কাছাৰ আৰু বৰপেটা জিলা (Climate changed report of India)। সেইদৰে কোকৰাঝাৰ ১৫ নং, তিনিচুকীয়া ১৮ নং, বাক্সা ১৯ নং, মৰিগাঁও ২১ নং, ডিব্ৰুগড় ২৩ নং, শিৱসাগৰ ২৪ নং, হাইলাকান্দি ২৫ নং, নগাঁও ২৬ নং, লখিমপুৰ ৩২ নং, যোৰহাট ৪১ নং, চিৰাং ৪২ নং আৰু ওদালগুৰি জিলা ৪৭ নং স্থানত আছে ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিপদসংকুল ৰাজ্যৰ তালিকাত অসম

বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি দপ্তৰে যুগুত কৰা প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, দেশৰ শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনশীল ব্যৱস্থা নোলোৱা, উদ্যানশস্য ক্ষেত্র সীমিত, কম বনাঞ্চল, এম জি এনৰেগা আঁচনি (MGNREGA Scheme) ৰূপায়ণ নোহোৱা, শস্য বীমাৰ অভাৱ (Lack of crop insurance) আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ সংখ্যা কম, পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত থকা আসোঁৱাহ আদি কাৰকৰ বাবে এই জিলাসমূহ বিপদসংকুল বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:Man in police custody commits suicide : যোগীঘোপা থানাৰ আচামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুমৃ ত্যু