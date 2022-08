যোৰহাট, 17 আগষ্ট: অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষিৰ বিষয়ক বা-বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি অহা পষেকীয়া অসমীয়া কৃষি পত্ৰিকা ঘৰে পথাৰে এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব ই প্লেটফৰ্মত (Edition of weekly agriculture magazine Ghare Pathare e-edition launched)। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ৪৩ বছৰে অবিৰতভাবে প্ৰকাশ কৰি অহা কৃষি পত্ৰিকাখনৰ ই সংস্কৰণটো আজি মুকলি কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদ্যুত চন্দন ডেকাই।

যোৰহাটৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত সংস্কৰণটো মুকলি কৰি ই সংস্কৰণটোৰ জৰিয়তে কৃষি আৰু আনুষংগিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত সকলে বহু তথ্য লাভ কৰিব বুলি উপাচাৰ্য গৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে (Involved in agriculture and allied sectors will receive lot of information)।

উল্লেখ্য যে ঘৰে পথাৰে কৃষি পত্ৰিকাখন বিগত দহ বছৰে বৰ্তমান অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ ৰঞ্জিত কুমাৰ সাউদৰ মুখ্য সম্পাদনাত প্ৰতি মাহৰ ১ তাৰিখ আৰু ১৬ তাৰিখে নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশ পাই আহিছে ।

ঘৰে পথাৰেৰ মুখ্য সম্পাদক ড৹ ৰঞ্জিত কুমাৰ সাউদে আঁত ধৰা এই কাৰ্যসূচীত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠকো উপস্থিত থাকে ।

